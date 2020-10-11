Juliano Laham descobre doença e está fora da Dança dos Famosos

O ator Juliano Laham Crédito: Globo/Fábio Rocha

Em aparição rápida pelo programa, contou mais detalhes. "Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma. Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia", disse ele.

De acordo com a médica Isabelle Bussade, ouvida pela emissora, o tumor é benigno, mas tem capacidade de produzir substâncias que em doses muito altas no sangue podem estimular todo o sistema cardiovascular. "Podem trazer quadros de hipertensão, arritmia, taquicardia, uma série de alterações ligadas ao coração e aos vasos sanguíneos, e também alterações neurológicas", disse a doutora Isabelle.

Na sequência do vídeo, Laham pediu as orações de todos. "Quero aproveitar para agradecer imensamente a você, Faustão, e toda sua equipe que tem cuidado de mim com muito carinho e amor. É isso. Logo, logo estarei aí de volta para dar muita risada", disse.

Em recente entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo, ele falava que não tinha pensado duas vezes antes de aceitar o convite de última hora para participar do Dança dos Famosos 2020. O ator entrou para substituir Henri Castelli, 42, que saiu do quadro porque está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

"É a primeira vez que me convidam para o quadro e, na hora, a minha resposta foi sim", contou ao F5. "Eu aceitei, imediatamente. Confesso que quase comecei a chorar, porque era um sonho meu há anos. Sempre quis participar do quadro, sempre achei legal e motivacional, entende?"

"Fico muito grato por estar participando, ainda mais nesse momento de pandemia, que o pessoal está em casa", avaliou. "É um cenário triste para todos nós, e se a gente puder levar um pouquinho de alegria para as pessoas, vai me fazer bem."