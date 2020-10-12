Gavi faz show virtual e lança EP sobre sexo, saudade e festa na pandemia

A artista Gavi, nome artístico de Gabriela Viguini Crédito: Victoria Saiani

Gavi vai assumir as plataformas digitais do MoV.Cidade às 21h da próxima terça (13). Na ocasião, fará um show completo para se conectar com os fãs em meio à pandemia da Covid-19 , mas também prepara lançamento de novo EP ainda para este mês.

A nova obra vai falar de sexo, saudades e festa no contexto da quarentena do coronavírus e se chama "+ 100 Dias (E Contando)". Participam com ela outros artistas, como Gabriela Brown , que vai cantar sobre os altos e baixos da libido durante o isolamento.

"Acredito que haverá muita identificação. São coisas pelas quais todo mundo passou: vontade de se relacionar, depois uma queda nesta vontade, saudade de várias coisas e, agora, esse momento em que todos estão a ponto de furar a quarentena para uma festa com os amigos", fala, em entrevista ao Divirta-se.

A artista colocou nessas composições, feitas no início da pandemia, sentimentos que ela mesma experimentou dentro desse espaço de tempo. Segundo ela, no início, foi duro assimilar todo o processo, mas agora é hora de relembrar a importância de todos os protocolos que o mundo adotou para conter o avanço do vírus.

"Perdi dois tios pela doença e acho que muita gente também sofre com isso. São milhões de mortos no mundo todo. No início desse ano, dei um mergulho interno mesmo de me permitir como pessoa, como artista, repensar várias coisas da vida. Não estava muito legal e resolvi mergulhar. Depois desse mergulho, que foi ótimo, comecei a compor de novo", confidencia.

Para o show virtual dentro do Mov. Cidade, a capixaba adianta: "Estou preparando um show completo, com beat mesmo. Normalmente, as últimas lives que fiz foram acústicas. Desta vez, vou preparar um show como se eu estivesse com uma apresentação presencial. Estou com muita saudade disso (risos). O público está com saudade disso, também. É outro clima você fazer um show assim".

O Mov.Cidade, uma mostra cria tiva que reúne frentes artísticas de todo o Brasil, ainda terá programação com atrações nacionais até o dia 30 de outubro. Todas as apresentações são transmitidas pela internet de forma gratuita.

UM CAMINHO SEM VOLTA

De acordo com Gavi, essa experiência de viver a pandemia também acontece de forma parecida às experimentações que teve com os fãs pela internet. Além de ter aumentado a frequência de interação com o público (chegou a criar grupos de WhatsApp com os seguidores), a artista do Espírito Santo acredita que as transmissões ao vivo, agora, já são inerentes à carreira artística.

"A quarentena me permitiu uma busca por um caminho que foi muito legal. Talvez se eu tivesse na correria do dia a dia eu não tivesse esse tempo de parar, fazer muita pesquisa, analisar e aperfeiçoar a carreira como fiz nesse período " Gavi - Artista

"No início foi... Novo! Acho que depois a gente vai se acostumando e vai tornando a experiência como um show mesmo. Como o público reage, como devemos estar a cada música... E vamos aprendendo a fazer da melhor maneira para nós e para o público. E acho que fica! Vou usar muito essa onda de lives para a carreira mesmo voltando ao normal. Depois, eu vou fazer um show em tal lugar e transmitir ao vivo. Muita gente não pode ir e dá para curtir em casa. Tem todo um papel social da arte que faz parte", defende.

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