'Bacurau' e 'A Vida Invisível' lideram indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou nesta quinta-feira (27) a lista dos finalistas da 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A cerimônia, que ocorrerá no dia 10 de outubro, será transmitida ao vivo pela TV Cultura.
Neste ano, foram inscritos mais de 1.300 profissionais, 81 longas de ficção (incluindo infantis e animação), 56 documentários, 64 curtas-metragens, 82 séries brasileiras, 37 longas-metragens internacionais e 14 longas ibero-americanos.
Concorrendo a 15 prêmios, "Bacurau", dirigido por Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, é o filme com maior número de indicações na premiação, seguido por "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, e "Simonal", de Leonardo Domingues.
A seleção dos longas que concorrem à premiação é feita através de um sistema de votação dos sócios da Academia. Após divulgarem os finalistas, elegem os vencedores, com a participação do público, que pode votar nas categorias de melhor longa-metragem ficcional e de melhor documentário. A data de início da votação popular ainda será divulgada.
"Mesmo diante de tantas adversidades, estamos realizando o Grande Prêmio, e este ano vamos homenagear o trabalho dos milhares de profissionais que dedicam suas vidas a encantar as nossas vidas. Não foi fácil, mas o Grande Prêmio tinha que acontecer", diz Jorge Peregrino, presidente da Academia.
- Melhor longa-metragem de ficção
- "A vida invisível", de Karim Aïnouz
- "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
- "Divino Amor", de Gabriel Mascaro
- "Hebe - A estrela do Brasil", de Maurício Farias
- "Simonal", de Leonardo Domingues
- Melhor longa-metragem documentário
- "Alma Imoral", de Silvio Tendler
- "Amazônia Groove", de Bruno Murtinho
- "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla E Kiko Goifman
- "Estou me guardando para quando o carnaval chegar", de Marcelo Gomes
- "O Barato de Iacanga", de Thiago Mattar
- Melhor longa-metragem de comédia
- "Cine Holliúdy - A Chibata Sideral", de Halder Gomes
- "De pernas pro ar 3", de Julia Rezende
- "Eu sou mais eu", de Pedro Amorim
- "Maria Do Caritó", de João Paulo Jabur
- "Minha mãe é uma peça 3", de Susana Garcia
- "Socorro, virei uma garota", de Leandro Neri
- Melhor longa-metragem de animação
- "A Ccidade dos piratas", de Otto Guerra
- "A princesa de Elymia", de Silvio Toledo
- "Tito e os pássaros", de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto
- Melhor longa-metragem infantil
- "Cinderela pop", de Bruno Garotti
- "Sobre Rodas", de Mauro D'addio
- "Turma da Mônica - Laços", de Daniel Rezende
- Melhor Direção
- Daniel Rezende, por "Turma da Mônica - Laços"
- Flavia Castro, por "Deslembro"
- Gabriel Mascaro, por "Divino Amor"
- Karim Aïnouz, por "A vida invisível"
- Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por "Bacurau"
- Melhor primeira direção de longa-metragem
- Alexandre Moratto, por "Sócrates"
- Armando Praça, por "Greta"
- Claudia Castro, por "Ela Disse, Ele Disse"
- Dennison Ramalho, por "Morto Não Fala"
- Leonardo Domingues, por "Simonal"
- Melhor Atriz
- Andrea Beltrão como Hebe Camargo, por "Hebe - A Estrela Do Brasil"
- Bárbara Colen como Tereza, por "Bacurau"
- Carol Duarte como Eurídice, por "A Vida Invisível"
- Dira Paes como Joana, por "Divino Amor"
- Julia Stockler como Guida, por "A Vida Invisível"
- Melhor ator
- Daniel de Oliveira como Stênio, por "Morto Não Fala"
- Fabrício Boliveira como Simonal, por "Simonal"
- Gregório Duvivier como Antenor, por "A Vida Invisível"
- Marco Nanini como Pedro, por "Greta"
- Silvero Pereira como Lunga, por "Bacurau"
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Alli Willow como Kate, por "Bacurau"
- Bárbara Santos como Filomena, por "A Vida Invisível"
- Fernanda Montenegro como Eurídice, por "A Vida Invisível"
- Karine Teles como Forasteira, por "Bacurau"
- Sônia Braga como Domingas, por "Bacurau"
- Melhor Ator Coadjuvante
- Antonio Saboia como Forasteiro, por "Bacurau"
- Caco Ciocler como Santana, por "Simonal"
- Chico Diaz como Veí Gois, por "Cine Holliúdy - A Chibata Sideral"
- Flávio Bauraqui como Detetive Macedo, por "A Vida Invisível"
- Júlio Machado como Danilo, por "Divino Amor"
- Melhor direção de fotografia
- Azul Serra ZUL SERRA por 'A Turma da Mônica - Laços"
- Bárbara Alvarez por "A Sombra do Pai"
- Hélène Louvart por "A Vida Invisível"
- Heloisa Passos por "Deslembro"
- Nonato Estrela por "Kardec"
- Pedro Sotero por "Bacurau"
- Melhor roteiro Original
- Beatriz Seigner, por "Los Silencios"
- Carolina Kotscho, por "Hebe - A Estrela Do Brasil"
- Flavia Castro, por "Deslembro"
- Gabriel Mascaro, Rachel Ellis, Esdras Bezerra e Lucas Paraizo, por "Divino Amor"
- Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por "Bacurau"
- Melhor roteiro adaptado
- Armando Praça, por "Greta", adaptado da peça teatral "Greta Garbo, Quem Diria, Acabou No Irajá", de Fernando Melo
- L.G. Bayão, Lui Farias e Letícia Mey, por "Minha fama de mau", adaptado da obra homônima de Erasmo Carlos
- Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Dennison Ramalho e Marcelo Starobinas, por "Carcereiros - O Filme", adaptado do livro "Carcereiros", de Drauzio Varella
- Murilo Hauser, Karim Aïnouz e Inés Bortagaray, por "A vida invisível", baseado no livfro "A vida invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha
- Silvio Tendler e Nilton Bonder, por "Alma imoral", adaptado da obra "A alma imoral", de Nilton Bonder
- Thiago Dottori, por "Turma da Mônica - Laços", baseado na obra "A Turma Da Mônica", de Mauricio de Sousa, e inspirado na graphic novel "Laços", de Victor Cafaggi e Lu Cafaggi
- Melhor longa-metragem internacional
- "Cafarnaum" | "Capernaum" (Líbano). Direção: Nadine Labaki. Distribuidor brasileiro: Sony Pictures
- "Coringa" | "Joker" (Eua). Direção: Todd Phillips. Distribuidor brasileiro: Warner Bros Pictures
- "Dor E Glória" | "Dolor Y Gloria" (Espanha). Direção: Pedro Almodóvar. Distribuidor brasileiro: Universal Pictures
- "Era Uma Vez em Hollywood" | "Once Upon A Time In Hollywood" (Eua). Direção: Quentin Tarantino. Distribuidor brasileiro: Sony Pictures
- "Parasita" | "Parasite" (Coreia Do Sul). Direção: Bong-Joon-Ho. Distribuidor brasileiro: Pandora Filmes
- Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano
- "A Odisseia Dos Tontos" | "La Odisea De Los Giles" (Argentina e Espanha). Direção: Sebastián Borensztein. Distribuidor brasileiro: Warner Bros Pictures
- "As Filhas Do Fogo" | "Las Hijas Del Fuego" (Argentina). Direção: Albertina Carri. Distribuidor brasileiro: Vitrine Filmes
- "Familia Submersa" | "Familia Sumergida" (Argentina e Brasil). Direção: Maria Alché. Coprodução brasileira: Bubbles Project ? Distribuidor brasileiro: Esfera Filmes
- "O Tradutor | Un Traductor" (Cuba E Canadá). Direção: Rodrigo Barriuso E Sebastián Barriuso. Distribuidor brasileiro: Galeria Distribuidora
- "Vermelho Sol" | "Rojo" (Argentina E Brasil). Direção: Benjamin Naishtat. Coprodução brasileira:Desvia Produções. Distribuidor brasileiro: Vitrine Filmes
- Melhor direção de arte
- Cassio Amarante e Mariana Falvo por "Turma da Mônica - Laços"
- Claudio Amaral Peixoto e Helcio Pugliese por "Kardec"
- Rodrigo Martirena por "A Vida Invisível"
- Thales Junqueira por "Bacurau"
- Yurika Yamazaki por "Simonal"
- Melhor figurino
- Antônio Medeiros por "Hebe - a Estrela do Brasil"
- Kika Lopes e Rosangela Nascimento por "Kardec"
- Kika Lopes por "Simonal"
- Marina Franco por "A Vida Invisível"
- Rita Azevedo por "Bacurau"
- Melhor maquiagem
- Anna Van Steen por "Kardec"
- Britney Federline por "Morto Não Fala"
- Rose Verçosa por "Simonal"
- Rosemary Paiva por "A Vida Invisível"
- Simone Batata por "Hebe - a Estrela do Brasil"
- Tayce Vale por "Bacurau"
- Melhor efeito visual
- Claudio Peralta LAUDIO PERALTA por "Kardec"
- Guilherme Ramalho por "Morto Não Fala"
- Hugo Gurgel UGO GURGEL, Guilherme Ramalho e Eduardo Schaal por "Carcereiros - O Filme"
- Marco Parco por "Turma da Mônica - Laços"
- Mikael Tanguy e Thierry Delobel por "Bacurau"
- Melhor montagem de ficção
- Eduardo Serrano por "Bacurau"
- Heike Parplies por "A Vida Invisível"
- Karen Harley por "Greta"
- Marcelo Junqueira, AMC e Sabrina Wilkins por "Turma da Mônica - Laços"
- PEDRO BRONZ e VICENTE KUBRUSLY por "Simonal"
- Melhor montagem de documentário
- Bruno Murtinho por "Amazônia Groove"
- Célia Freitas e Paulo Mainhard 'Torre das Donzelas"
- Diana Vasconcellos por "Fevereiros"
- Isabel Castro por "Meu Amigo Fela"
- Karen Harley por "Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar"
- Olivia Brenga por "Bixa Travesty"
- Melhor som
- Evandro Lima, Tomás Alem Bernardo Uzeda, Rodrigo Noronha e Gustavo Loureiro por "Kardec"
- Jorge Rezende, Miriam Biderman, ABC, Toco Cerqueira e Reilly Steele por "Turma da Mônica - Laços"
- Laura Zimmerman, Waldir Xavier e Bjorn Wiese "A Vida Invisível"
- Marcel Costa, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond, Armando Torres Jr., ABC e Renan Deodato por "Simonal"
- Nicolas Hallet, Ricardo Cutz e Cyrll Holtz por "Bacurau"
- Melhor trilha sonora
- Antonio Pinto por "O Juízo"
- Benedik Schiefer, Guilherme Garbato e Gustavo Garbato por "A Vida Invisível"
- Linn da Quebrada por "Bixa Travesty"
- Mateus Alves e Tomaz Alves por "Bacurau"
- Wilson Simoninha e Max de Castro por "Simonal"
- Melhor curta-metragem de animação
- "Apneia", de Carol Sakura e Walkir Fernandes
- "Céu da Boca", de Amanda Treze
- "Poética de Barro", de Giuliana Danza
- "Ressurreição", de Otto Guerra
- "Só Sei Que Foi Assim", de Giovanna Muzel
- Melhor curta-metragem de documentário
- "Amnestia"MNESTIA de Susanna Lira
- Extratos", de Sinai Sganzerla
- "Fartura", de Yasmin Thayná
- "Olhos D'Água" de Daniela Thomas
- "Viva Alfredinho", de Roberto Berliner
- Melhor curta-metragem de ficção
- "Alfazema" de Sabrina Fidalgo
- "Angela", de Marília Nogueira
- "Baile", de Cíntia Domit Bittar
- "Rã", de Ana Flavia Cavalcanti e Julia Zakia
- "Sem Asas", de Renata Martins
- Melhor Série Ficção TV Paga
- "Aruanas" - 1ª Temporada (Globoplay). Direção Geral: Estela Renner. Diretores: Estela Renner, Carlos Manga Jr, Bruno Safadi E Lucio Tavares.
- "Coisa Mais Linda' - 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Caito Ortiz. Diretores: Caito Ortiz, Julia Rezende e Hugo Prata.
- "Detetives do Prédio Azul (Dpa)" - 12ª Temporada (Gloob). Direção Geral: Vivianne Jundi. Diretores: Michele Lavalle e Vinícius Reis.
- "Sessão De Terapia" - 4ª Temporada (Globoplay E Gnt). Direção Geral: Selton Mello.
- "Sintonia" - 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Kondzilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga. Diretores: Kondzilla e Johnny Araújo.
- Melhor série documentário TV paga
- "#OFuturoÉFeminino" - 1ª Temporada (GNT). Direção Geral: Luiza de Moraes. Produtora Brasileira Independente: Base 1 Filmes.
- "1968 - O Despertar" - 1ª Temporada (Canal Curta). Direção Geral: Don Kent. Produtora Brasileira Independente: Grifa Filmes.
- "Bandidos na TV" - 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Alex Marengo. Diretores: Daniel Bogado e Suemay Oram. Produtora Brasileira Independente: Viva Filmes e Terra Vermelha.
- Diálogo Sobre Cinema" - 1ª Temporada (Cine Brasil TV). Direção Geral: Carlos Gerbase. Produtora Brasileira Independente: Prana Filmes.
- Quebrando o Tabu" - 2ª Temporada (GNT). Direção Geral: Guilherme Melles e Katia Lund. Diretor: Pio Figueiroa. Produtora Brasileira Independente: Spray Filmes.
- Melhor Série Ficção TV aberta
- "Carcereiros" - 2ª Temporada (Globo). Direção Geral: José Eduardo Belmonte.
- "Cine Holliúdy" - 1ª Temporada (Globo). Direção Geral: Patricia Pedrosa. Diretores: Halder Gomes e Renata Porto D'ave.
- "Elis - Viver É Melhor Que Sonhar" - 1ª Temporada (Globo). Direção Geral: Hugo Prata.
- "Segunda Chamada" - 1ª Temporada (Globo). Direção Geral: Joana Jabace. Diretores: Joana Jabace, João Gomez, Ricardo Spencer e Breno Moreira.
- "Sob Pressão" - 3ª Temporada (Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Diretora: Mini Kerti.