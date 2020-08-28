Cinema

'Bacurau' e 'A Vida Invisível' lideram indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Cerimônia ocorrerá no dia 10 de outubro e será transmitida ao vivo pela TV Cultura

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Bacurau
Cena do filme "Bacurau" Crédito: Divulgação
A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou nesta quinta-feira (27) a lista dos finalistas da 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A cerimônia, que ocorrerá no dia 10 de outubro, será transmitida ao vivo pela TV Cultura.
Neste ano, foram inscritos mais de 1.300 profissionais, 81 longas de ficção (incluindo infantis e animação), 56 documentários, 64 curtas-metragens, 82 séries brasileiras, 37 longas-metragens internacionais e 14 longas ibero-americanos.
Concorrendo a 15 prêmios, "Bacurau", dirigido por Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, é o filme com maior número de indicações na premiação, seguido por "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, e "Simonal", de Leonardo Domingues.

A seleção dos longas que concorrem à premiação é feita através de um sistema de votação dos sócios da Academia. Após divulgarem os finalistas, elegem os vencedores, com a participação do público, que pode votar nas categorias de melhor longa-metragem ficcional e de melhor documentário. A data de início da votação popular ainda será divulgada.
"Mesmo diante de tantas adversidades, estamos realizando o Grande Prêmio, e este ano vamos homenagear o trabalho dos milhares de profissionais que dedicam suas vidas a encantar as nossas vidas. Não foi fácil, mas o Grande Prêmio tinha que acontecer", diz Jorge Peregrino, presidente da Academia.
  • Melhor longa-metragem de ficção
  • "A vida invisível", de Karim Aïnouz
  • "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
  • "Divino Amor", de Gabriel Mascaro
  • "Hebe - A estrela do Brasil", de Maurício Farias
  • "Simonal", de Leonardo Domingues
  • Melhor longa-metragem documentário
  • "Alma Imoral", de Silvio Tendler
  • "Amazônia Groove", de Bruno Murtinho
  • "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla E Kiko Goifman
  • "Estou me guardando para quando o carnaval chegar", de Marcelo Gomes
  • "O Barato de Iacanga", de Thiago Mattar
  • Melhor longa-metragem de comédia
  • "Cine Holliúdy - A Chibata Sideral", de Halder Gomes
  • "De pernas pro ar 3", de Julia Rezende
  • "Eu sou mais eu", de Pedro Amorim
  • "Maria Do Caritó", de João Paulo Jabur
  • "Minha mãe é uma peça 3", de Susana Garcia
  • "Socorro, virei uma garota", de Leandro Neri
  • Melhor longa-metragem de animação
  • "A Ccidade dos piratas", de Otto Guerra
  • "A princesa de Elymia", de Silvio Toledo
  • "Tito e os pássaros", de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto
  • Melhor longa-metragem infantil
  • "Cinderela pop", de Bruno Garotti
  • "Sobre Rodas", de Mauro D'addio
  • "Turma da Mônica - Laços", de Daniel Rezende
  • Melhor Direção
  • Daniel Rezende, por "Turma da Mônica - Laços"
  • Flavia Castro, por "Deslembro"
  • Gabriel Mascaro, por "Divino Amor"
  • Karim Aïnouz, por "A vida invisível"
  • Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por "Bacurau"
  • Melhor primeira direção de longa-metragem
  • Alexandre Moratto, por "Sócrates"
  • Armando Praça, por "Greta"
  • Claudia Castro, por "Ela Disse, Ele Disse"
  • Dennison Ramalho, por "Morto Não Fala"
  • Leonardo Domingues, por "Simonal"
  • Melhor Atriz
  • Andrea Beltrão como Hebe Camargo, por "Hebe - A Estrela Do Brasil"
  • Bárbara Colen como Tereza, por "Bacurau"
  • Carol Duarte como Eurídice, por "A Vida Invisível"
  • Dira Paes como Joana, por "Divino Amor"
  • Julia Stockler como Guida, por "A Vida Invisível"
  • Melhor ator
  • Daniel de Oliveira como Stênio, por "Morto Não Fala"
  • Fabrício Boliveira como Simonal, por "Simonal"
  • Gregório Duvivier como Antenor, por "A Vida Invisível"
  • Marco Nanini como Pedro, por "Greta"
  • Silvero Pereira como Lunga, por "Bacurau"
  • Melhor Atriz Coadjuvante
  • Alli Willow como Kate, por "Bacurau"
  • Bárbara Santos como Filomena, por "A Vida Invisível"
  • Fernanda Montenegro como Eurídice, por "A Vida Invisível"
  • Karine Teles como Forasteira, por "Bacurau"
  • Sônia Braga como Domingas, por "Bacurau"
  • Melhor Ator Coadjuvante
  • Antonio Saboia como Forasteiro, por "Bacurau"
  • Caco Ciocler como Santana, por "Simonal"
  • Chico Diaz como Veí Gois, por "Cine Holliúdy - A Chibata Sideral"
  • Flávio Bauraqui como Detetive Macedo, por "A Vida Invisível"
  • Júlio Machado como Danilo, por "Divino Amor"
  • Melhor direção de fotografia
  • Azul Serra ZUL SERRA por 'A Turma da Mônica - Laços"
  • Bárbara Alvarez por "A Sombra do Pai"
  • Hélène Louvart por "A Vida Invisível"
  • Heloisa Passos por "Deslembro"
  • Nonato Estrela por "Kardec"
  • Pedro Sotero por "Bacurau"
  • Melhor roteiro Original
  • Beatriz Seigner, por "Los Silencios"
  • Carolina Kotscho, por "Hebe - A Estrela Do Brasil"
  • Flavia Castro, por "Deslembro"
  • Gabriel Mascaro, Rachel Ellis, Esdras Bezerra e Lucas Paraizo, por "Divino Amor"
  • Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por "Bacurau"
  • Melhor roteiro adaptado
  • Armando Praça, por "Greta", adaptado da peça teatral "Greta Garbo, Quem Diria, Acabou No Irajá", de Fernando Melo
  • L.G. Bayão, Lui Farias e Letícia Mey, por "Minha fama de mau", adaptado da obra homônima de Erasmo Carlos
  • Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Dennison Ramalho e Marcelo Starobinas, por "Carcereiros - O Filme", adaptado do livro "Carcereiros", de Drauzio Varella
  • Murilo Hauser, Karim Aïnouz e Inés Bortagaray, por "A vida invisível", baseado no livfro "A vida invisível de Eurídice Gusmão", de Martha Batalha
  • Silvio Tendler e Nilton Bonder, por "Alma imoral", adaptado da obra "A alma imoral", de Nilton Bonder
  • Thiago Dottori, por "Turma da Mônica - Laços", baseado na obra "A Turma Da Mônica", de Mauricio de Sousa, e inspirado na graphic novel "Laços", de Victor Cafaggi e Lu Cafaggi
  • Melhor longa-metragem internacional
  • "Cafarnaum" | "Capernaum" (Líbano). Direção: Nadine Labaki. Distribuidor brasileiro: Sony Pictures
  • "Coringa" | "Joker" (Eua). Direção: Todd Phillips. Distribuidor brasileiro: Warner Bros Pictures
  • "Dor E Glória" | "Dolor Y Gloria" (Espanha). Direção: Pedro Almodóvar. Distribuidor brasileiro: Universal Pictures
  • "Era Uma Vez em Hollywood" | "Once Upon A Time In Hollywood" (Eua). Direção: Quentin Tarantino. Distribuidor brasileiro: Sony Pictures
  • "Parasita" | "Parasite" (Coreia Do Sul). Direção: Bong-Joon-Ho. Distribuidor brasileiro: Pandora Filmes
  • Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano
  • "A Odisseia Dos Tontos" | "La Odisea De Los Giles" (Argentina e Espanha). Direção: Sebastián Borensztein. Distribuidor brasileiro: Warner Bros Pictures
  • "As Filhas Do Fogo" | "Las Hijas Del Fuego" (Argentina). Direção: Albertina Carri. Distribuidor brasileiro: Vitrine Filmes
  • "Familia Submersa" | "Familia Sumergida" (Argentina e Brasil). Direção: Maria Alché. Coprodução brasileira: Bubbles Project ? Distribuidor brasileiro: Esfera Filmes
  • "O Tradutor | Un Traductor" (Cuba E Canadá). Direção: Rodrigo Barriuso E Sebastián Barriuso. Distribuidor brasileiro: Galeria Distribuidora
  • "Vermelho Sol" | "Rojo" (Argentina E Brasil). Direção: Benjamin Naishtat. Coprodução brasileira:Desvia Produções. Distribuidor brasileiro: Vitrine Filmes
  • Melhor direção de arte
  • Cassio Amarante e Mariana Falvo por "Turma da Mônica - Laços"
  • Claudio Amaral Peixoto e Helcio Pugliese por "Kardec"
  • Rodrigo Martirena por "A Vida Invisível"
  • Thales Junqueira por "Bacurau"
  • Yurika Yamazaki por "Simonal"
  • Melhor figurino
  • Antônio Medeiros por "Hebe - a Estrela do Brasil"
  • Kika Lopes e Rosangela Nascimento por "Kardec"
  • Kika Lopes por "Simonal"
  • Marina Franco por "A Vida Invisível"
  • Rita Azevedo por "Bacurau"
  • Melhor maquiagem
  • Anna Van Steen por "Kardec"
  • Britney Federline por "Morto Não Fala"
  • Rose Verçosa por "Simonal"
  • Rosemary Paiva por "A Vida Invisível"
  • Simone Batata por "Hebe - a Estrela do Brasil"
  • Tayce Vale por "Bacurau"
  • Melhor efeito visual
  • Claudio Peralta LAUDIO PERALTA por "Kardec"
  • Guilherme Ramalho por "Morto Não Fala"
  • Hugo Gurgel UGO GURGEL, Guilherme Ramalho e Eduardo Schaal por "Carcereiros - O Filme"
  • Marco Parco por "Turma da Mônica - Laços"
  • Mikael Tanguy e Thierry Delobel por "Bacurau"
  • Melhor montagem de ficção
  • Eduardo Serrano por "Bacurau"
  • Heike Parplies por "A Vida Invisível"
  • Karen Harley por "Greta"
  • Marcelo Junqueira, AMC e Sabrina Wilkins por "Turma da Mônica - Laços"
  • PEDRO BRONZ e VICENTE KUBRUSLY por "Simonal"
  • Melhor montagem de documentário
  • Bruno Murtinho por "Amazônia Groove"
  • Célia Freitas e Paulo Mainhard 'Torre das Donzelas"
  • Diana Vasconcellos por "Fevereiros"
  • Isabel Castro por "Meu Amigo Fela"
  • Karen Harley por "Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar"
  • Olivia Brenga por "Bixa Travesty"
  • Melhor som
  • Evandro Lima, Tomás Alem Bernardo Uzeda, Rodrigo Noronha e Gustavo Loureiro por "Kardec"
  • Jorge Rezende, Miriam Biderman, ABC, Toco Cerqueira e Reilly Steele por "Turma da Mônica - Laços"
  • Laura Zimmerman, Waldir Xavier e Bjorn Wiese "A Vida Invisível"
  • Marcel Costa, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond, Armando Torres Jr., ABC e Renan Deodato por "Simonal"
  • Nicolas Hallet, Ricardo Cutz e Cyrll Holtz por "Bacurau"
  • Melhor trilha sonora
  • Antonio Pinto por "O Juízo"
  • Benedik Schiefer, Guilherme Garbato e Gustavo Garbato por "A Vida Invisível"
  • Linn da Quebrada por "Bixa Travesty"
  • Mateus Alves e Tomaz Alves por "Bacurau"
  • Wilson Simoninha e Max de Castro por "Simonal"
  • Melhor curta-metragem de animação
  • "Apneia", de Carol Sakura e Walkir Fernandes
  • "Céu da Boca", de Amanda Treze
  • "Poética de Barro", de Giuliana Danza
  • "Ressurreição", de Otto Guerra
  • "Só Sei Que Foi Assim", de Giovanna Muzel
  • Melhor curta-metragem de documentário
  • "Amnestia"MNESTIA de Susanna Lira
  • Extratos", de Sinai Sganzerla
  • "Fartura", de Yasmin Thayná
  • "Olhos D'Água" de Daniela Thomas
  • "Viva Alfredinho", de Roberto Berliner
  • Melhor curta-metragem de ficção
  • "Alfazema" de Sabrina Fidalgo
  • "Angela", de Marília Nogueira
  • "Baile", de Cíntia Domit Bittar
  • "Rã", de Ana Flavia Cavalcanti e Julia Zakia
  • "Sem Asas", de Renata Martins
  • Melhor Série Ficção TV Paga
  • "Aruanas" - 1ª Temporada (Globoplay). Direção Geral: Estela Renner. Diretores: Estela Renner, Carlos Manga Jr, Bruno Safadi E Lucio Tavares.
  • "Coisa Mais Linda' - 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Caito Ortiz. Diretores: Caito Ortiz, Julia Rezende e Hugo Prata.
  • "Detetives do Prédio Azul (Dpa)" - 12ª Temporada (Gloob). Direção Geral: Vivianne Jundi. Diretores: Michele Lavalle e Vinícius Reis.
  • "Sessão De Terapia" - 4ª Temporada (Globoplay E Gnt). Direção Geral: Selton Mello.
  • "Sintonia" - 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Kondzilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga. Diretores: Kondzilla e Johnny Araújo.
  • Melhor série documentário TV paga
  • "#OFuturoÉFeminino" - 1ª Temporada (GNT). Direção Geral: Luiza de Moraes. Produtora Brasileira Independente: Base 1 Filmes.
  • "1968 - O Despertar" - 1ª Temporada (Canal Curta). Direção Geral: Don Kent. Produtora Brasileira Independente: Grifa Filmes.
  • "Bandidos na TV" - 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Alex Marengo. Diretores: Daniel Bogado e Suemay Oram. Produtora Brasileira Independente: Viva Filmes e Terra Vermelha.
  • Diálogo Sobre Cinema" - 1ª Temporada (Cine Brasil TV). Direção Geral: Carlos Gerbase. Produtora Brasileira Independente: Prana Filmes.
  • Quebrando o Tabu" - 2ª Temporada (GNT). Direção Geral: Guilherme Melles e Katia Lund. Diretor: Pio Figueiroa. Produtora Brasileira Independente: Spray Filmes.
  • Melhor Série Ficção TV aberta
  • "Carcereiros" - 2ª Temporada (Globo). Direção Geral: José Eduardo Belmonte.
  • "Cine Holliúdy" - 1ª Temporada (Globo). Direção Geral: Patricia Pedrosa. Diretores: Halder Gomes e Renata Porto D'ave.
  • "Elis - Viver É Melhor Que Sonhar" - 1ª Temporada (Globo). Direção Geral: Hugo Prata.
  • "Segunda Chamada" - 1ª Temporada (Globo). Direção Geral: Joana Jabace. Diretores: Joana Jabace, João Gomez, Ricardo Spencer e Breno Moreira.
  • "Sob Pressão" - 3ª Temporada (Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Diretora: Mini Kerti.

