Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 14 a 20 de janeiro

O Cine Gama, de Colatina, comunicou em suas redes sociais que está com suas atividades temporariamente suspensas por conta do avanço da pandemia da Covid-19. O espaço ainda não definiu prazo para a reabertura.
Em nota enviada ao Divirta-se, o Cinesercla Linhares comunicou que o cinema está com previsão de abertura no dia 14 de janeiro, visto que o município não está mais em risco alto com relação à Covid-19.
ESTREIA
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 17h20, 20h20 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 21h (todos os dias); 17h40 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 8: 18h (todos os dias); 14h50, 21h10 (dub)(todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h10, 18h10, 21h10 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 16h45, 20h (todos os dias).
- CICATRIZES
- 97 min / Drama, Suspense
- Direção: Miroslav Terzic / Elenco: Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Vesna Trivalic
- Sinopse: Há vinte anos, Ana sofre de uma dor implacável. Ela passou todo esse tempo convicta de que seu filho, alegado natimorto pelo hospital, na realidade teria sido vendido para um esquema de adoção ilegal que vigora até os dias atuais na Sérvia. Com uma nova pista e o relato de outras dezenas de mulheres que acreditam ter passado pela mesma situação, Ana vê motivos para recuperar as esperanças.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 1: 16h45 (todos os dias); 19h50 (exceto sexta, segunda e terça-feira).
EM CARTAZ
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h10, 18h30, 20h50 (todos os dias). Sala 7 (dub): 17h50, 20h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 22h (todos os dias). Sala 8 (dub): 18h15 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1 (dub): 18h15 (todos os dias). Sala 2: 22h (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 2: 17h, 19h (dub)(todos os dias); 21h (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 18h50, 20h50 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h50, 20h50 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 16h, 19h, 21h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h, 19h (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 17h45, 19h50 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 17h, 19h30 (todos os dias).
- UM TIO QUASE PERFEITO 2
- 102 min / Comédia
- Direção: Pedro Antonio Paes / Elenco: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna
- Sinopse: Longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua família, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. Determinado a acabar com a "concorrência", Tony vai fazer de tudo para que Beto não entre oficialmente para a família.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 16h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 15h, 17h30 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 7: 17h40 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h30, 18h35, 20h40 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 5: 18h20, 20h20 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2: 18h15, 20h45 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2: 18h15, 20h15 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1: 14h30 (todos os dias).
- ASTRO BOY
- 95 min / Animação
- Direção: David Bowers / Elenco: Freddie Highmore, Nicolas Cage, Charlize Theron
- Sinopse: Metro City é uma metrópole reluzente, cuja localização fica no céu. É lá que o Dr. Tenma (Nicolas Cage) cria Astro Boy (Freddie Highmore), na intenção de substituir o filho que perdeu. Astro Boy possui poderes extraordinários, sendo dotado com o que há de melhor nas características humanas. Após ser expulso, por não conseguir cumprir as expectativas geradas por Tenma, Astro Boy precisa aprender a conviver como um robô e aceitar o fato de não ser humano. Ele passa a ser perseguido pelas tropas do presidente Stone (Donald Sutherland), que deseja tomar a fonte de energia que Astro Boy carrega dentro de si. Para escapar, ele cai na terra. Confuso e sem entender a nova realidade, ele resolve se passar por humano junto com um grupo de crianças de rua.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 2: 14h45 (todos os dias).
- A CHANCE DE FAHIM
- 107 min / Biografia, Drama, Comédia
- Direção: Pierre-François Martin-Laval / Elenco: Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
- Sinopse: Forçado a fugir de Bangladesh, sua terra natal, o jovem Fahim (Assad Ahmed) e seu pai deixam o resto da família e partem para Paris. Após a sua chegada à França, eles começam uma verdadeira maratona de obstáculos para obter asilo político. Graças ao seu talento com xadrez, Fahim conhece Sylvain (Gérard Depardieu), um dos melhores treinadores da França. Quando o campeonato francês começa, a ameaça de deportação pressiona Fahim e seu pai. O jovem enxadrista tem apenas uma opção para continuar no país: Ser campeão.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 2: 16h30 (todos os dias).
- FAÇA A COISA CERTA
- 120 min / Drama
- Direção: Spike Lee/ Elenco: Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro
- Sinopse: Sal (Danny Aiello), um ítalo-americano, é dono de uma pizzaria em Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Com predominância de negros e latinos, é uma das áreas mais pobres de Nova Iorque. Ele é um cara boa praça, que comanda a pizzaria juntamente com Vito (Richard Edson) e Pino (John Turturro), seus filhos, além de ser ajudado por Mookie (Spike Lee). Sal decora seu estabelecimento com fotografias de ídolos ítalo-americanos dos esportes e do cinema, o que desagrada sua freguesia. No dia mais quente do ano, Buggin' Out (Giancarlo Esposito), o ativista local, vai até lá para comer uma fatia de pizza e reclama por não existirem negros na "Parede da Fama". Este incidente trivial é o ponto de partida para um efeito dominó, que não terminará bem.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 2: 19h30 (exceto segunda e terça-feira).
- SAPATINHO VERMELHO E OS SETE ANÕES
- 94 min / Animação, Família
- Direção: Hong Sung-Ho / Elenco: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North
- Sinopse: "Sapatinho Vermelho e os Sete Anões" é uma releitura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 18h20 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 3 (dub): 15h30 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h30 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h35 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 14h15 (todos os dias).
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (todos os dias). Sala 3: 16h50, 20h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 16h, 19h35 (todos os dias). Sala 2 (dub)(xd): 14h25, 17h50, 21h15 (todos os dias). Sala 7: 20h05 (todos os dias). Sala 8: 14h55 (todos os dias); 20h45 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1: 20h45 (todos os dias); 14h55 (dub)(todos os dias). Sala 3: 17h50 (dub)(todos os dias); 21h15 (todos os dias). Sala 6: 19h20 (dbox)(todos os dias); 16h (dbox)(dub)(todos os dias). Sala 7: 14h15, 20h15 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h20, 21h20 (dub)(todos os dias); 18h20 (todos os dias). Sala 4: 19h30 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 20h (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h30, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h (todos os dias). Sala 3: 14h30, 17h30, 20h30 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 15h, 18h, 21h (todos os dias). Sala 5 (dub): 15h30, 18h30, 21h30 (todos os dias). Sala 6 (dub): 17h, 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h20 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 19h (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 15h15, 18h30 (todos os dias). Sala 4 (dub): 16h30, 19h45.
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5 (dub): 15h (todos os dias).
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 20h40 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h10 (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 21h (todos os dias).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h20 (todos os dias).
- TENET
- 150 min / Ação, Ficção científica
- Direção: Christopher Nolan / Elenco: John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 19h30 (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 17h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 16h15 (todos os dias).
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 15h40 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h50, 17h15, 19h40 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2 (dub): 14h45, 17h10, 19h35 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 16h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 17h (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 14h (todos os dias).
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h (todos os dias).