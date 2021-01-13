Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 14 a 20 de janeiro

O Cine Gama, de Colatina, comunicou em suas redes sociais que está com suas atividades temporariamente suspensas por conta do avanço da pandemia da Covid-19. O espaço ainda não definiu prazo para a reabertura.

Em nota enviada ao Divirta-se, o Cinesercla Linhares comunicou que o cinema está com previsão de abertura no dia 14 de janeiro, visto que o município não está mais em risco alto com relação à Covid-19.