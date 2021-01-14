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Nos EUA

The Rock coloca sua fazenda à venda por cerca de R$ 40 milhões

O ator Dwayne Jonhson, 48, conhecido também por The Rock, colocou sua fazenda à venda por US$ 7,5 milhões, o equivalente a R$ 39,8 milhões na cotação desta quinta-feira (14). O rancho fica localizado na Geórgia, nos Estados Unidos.

Publicado em 

14 jan 2021 às 19:50

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 19:50

Dwayne Johnson, o The Rock
Dwayne Johnson, o The Rock Crédito: Instagram/@therock
O ator Dwayne Jonhson, 48, conhecido também por The Rock, colocou sua fazenda à venda por US$ 7,5 milhões, o equivalente a R$ 39,8 milhões na cotação desta quinta-feira (14). O rancho fica localizado na Geórgia, nos Estados Unidos.
A propriedade possui 1.300 metros de área construída e um terreno de dimensões gigantes: 46 acres, que equivalem à cerca de 187 mil metros. Também conta com uma casa principal, uma cabana de madeira, celeiro com 12 baias, picadeiro, lago privado e piscina de água salgada. O valor pedido pelo ator é de US$ 2 milhões, inferior ao que foi investido há dois anos.
Além de todas as instalações, a casa principal é inspirada no estilo rural francês, e possui oito quartos, seis banheiros, três lavabos, uma sala de estar, sala de jantar e entretenimento, uma adega de vinhos, biblioteca, cozinha gourmet e um salão.

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O ator se consagrou por interpretar papéis em sucessos como a franquia de filmes "Velozes e Furiosos", (2001), "Jumanji: Bem-vindo à Selva" (2017) e "Jumanji: Próxima Fase" (2019). Ele também é ex-lutador profissional, que deu origem ao nome The Rock, e ex-jogador de futebol americano universitário pela Universidade de Miami, vencendo o campeonato nacional em 1991 pelo Miami Hurricanes.
Atualmente ele está produzindo um novo filme para a Netflix, "Red Notice", estrelado também por Gal Gadot, 35, e Ryan Reynolds, 44. O filme estreia em 2021, e The Rock irá atuar como um agente da Interpol que busca um ladrão internacional de obras de arte.

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