The Rock coloca sua fazenda à venda por cerca de R$ 40 milhões

Dwayne Johnson, o The Rock Crédito: Instagram/@therock

O ator Dwayne Jonhson, 48, conhecido também por The Rock, colocou sua fazenda à venda por US$ 7,5 milhões, o equivalente a R$ 39,8 milhões na cotação desta quinta-feira (14). O rancho fica localizado na Geórgia, nos Estados Unidos.

A propriedade possui 1.300 metros de área construída e um terreno de dimensões gigantes: 46 acres, que equivalem à cerca de 187 mil metros. Também conta com uma casa principal, uma cabana de madeira, celeiro com 12 baias, picadeiro, lago privado e piscina de água salgada. O valor pedido pelo ator é de US$ 2 milhões, inferior ao que foi investido há dois anos.

Além de todas as instalações, a casa principal é inspirada no estilo rural francês, e possui oito quartos, seis banheiros, três lavabos, uma sala de estar, sala de jantar e entretenimento, uma adega de vinhos, biblioteca, cozinha gourmet e um salão.

O ator se consagrou por interpretar papéis em sucessos como a franquia de filmes "Velozes e Furiosos", (2001), "Jumanji: Bem-vindo à Selva" (2017) e "Jumanji: Próxima Fase" (2019). Ele também é ex-lutador profissional, que deu origem ao nome The Rock, e ex-jogador de futebol americano universitário pela Universidade de Miami, vencendo o campeonato nacional em 1991 pelo Miami Hurricanes.