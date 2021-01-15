Chuva e falta de tratamento precoce pioraram cenário, diz Pazuello sobre Manaus

Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, atribuiu o colapso no Amazonas a fatores como umidade e falta de tratamento precoce Crédito: Marcos Corrêa/PR

Diante de um novo pico de casos de Covid-19 , de pacientes morrendo sem oxigênio nos hospitais e ainda sem dar início à campanha de vacinação, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reclamou de cobranças e seu ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello , atribuiu o colapso no Amazonas a fatores como umidade e falta de tratamento precoce.

"No período chuvoso, a umidade fica muito alta e você começa a ter complicações respiratórias. Então, este é um fator", disse Pazuello.

Além disso, o ministro afirmou que Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce com o diagnóstico clínico no atendimento básico, o que agravou os casos da doença.

Ele avaliou ainda que a infraestrutura hospitalar de atendimento especializado também é bastante reduzida, sendo, em termos percentuais, uma das menores do país.

"Se você juntar estes dois fatores e colocar o clima, você vai ter uma grande procura por estrutura e por tratamento especializado", disse.

Na avaliação do ministro faltam, principalmente, recursos humanos e oxigênio. Isso porque a produção da empresa White Martins, que fornece oxigênio para Manaus, chegou ao limite.

"Ela se mantém no limite, e a demanda, que é a procura pelo oxigênio na capital, por exemplo, subiu seis vezes. Então, já estamos aí em 75 mil metros cúbicos de demanda diária na capital e 15 mil metros cúbicos de demanda diária no interior", disse.

Ele afirmou que duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) já estão trabalhando para enviar oxigênio à capital do Amazonas. O ministro disse que mais duas aeronaves também serão usadas na sexta-feira (15). "Chegaremos a seis aeronaves no circuito, totalizando aí algo em torno de 30 mil m³ de [áudio falha] partindo de Guarulhos, nesta ponte aérea", ressaltou.

O ministro admitiu que o sistema de saúde da cidade entrou em colapso e que 480 pessoas aguardam na fila por leitos. Disse ainda que a remoção dos pacientes para outros estados já começou a ser feita.

"Este período que temos pela frente de 5, 6 dias são os períodos mais críticos, onde nós não chegaremos lá com toda esta estrutura", disse.

"Este período que temos pela frente de 5, 6 dias são os períodos mais críticos, onde nós não chegaremos lá com toda esta estrutura" Eduardo Pazuello - Ministro da Saúde

Bolsonaro pouco falou sobre Manaus. Nos momentos em que tratou da pandemia, defendeu o tratamento precoce com medicamentos que não têm efeito comprovado para a Covid-19 e reagiu às críticas pelo atraso no começo da vacinação.

"Alguns querem botar no meu colo, no do Pazuello, como nós somos os genocidas. E olhe o que nós fizemos para que não aumentasse o número de óbitos no Brasil", disse Bolsonaro.

Ele voltou a relativizar a vacinação pelo mundo e pediu paciência. "Alguns reclamam que o Brasil está atrasado, o governo está atrasando, o governo não tomou providência para a vacinação. Calma", disse o presidente.

Bolsonaro chegou a dizer que há três vacinas em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foi corrigido pelo ministro. A agência irá se pronunciar no domingo (17) sobre os imunizantes produzidos pela Fiocruz e pelo Butantan.

"Senhores, nós queremos muito que isso dê certo, que seja aprovado o uso emergencial e, depois, o registro, para que a gente possa vacinar o nosso país, independentemente de qual seja esta vacina. É a Anvisa que tem que nos proteger e nos dizer qual o melhor caminho", disse Pazuello.

Bolsonaro afirmou que o Brasil melhorou sua posição no ranking de mortes por milhão de habitantes devido ao tratamento precoce. Entre os medicamentos usados no Brasil está a cloroquina, cujos efeitos no combate aos sintomas da Covid não têm comprovação científica. Também não há "tratamento precoce" corroborado pela ciência.

"Até poucos meses, o Brasil estava um dos primeiros em mortes por milhões de habitantes. Agora, está em 23º, 24º. Por quê? Pelo tratamento precoce, não tem outra explicação. Graças ao voluntarismo de algumas dezenas de milhares de médicos que resolveram levar avante isso", avaliou.

O Brasil registrou 1.151 mortes pela Covid-19 e 68.656 casos da doença, nesta quinta-feira (14). Com isso, o país chegou a 207.160 óbitos e a 8.326.115 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

O presidente voltou a dizer que a população vacinada no mundo ainda é pequena e o governo federal já vem se preparando para a vacinação há meses.

"O que é que a gente precisa compreender? Há uma estratégia do governo federal com o SUS, que já foi desenhada há seis meses atrás [sic]. Nós estamos na cronologia correta dessa estratégia e nós vamos em janeiro iniciar essa vacinação."

Pazuello calculou que, em janeiro, o Brasil terá "2, 6 ou 8 milhões de doses" e afirmou que "já vamos nos tornar o segundo, talvez o primeiro, dependendo dos Estados Unidos".