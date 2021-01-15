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Covid-19

Pazuello afirma que seis aeronaves enviarão oxigênio para o Amazonas

Durante live com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da saúde anunciou que aviões da Força Aérea Brasileira farão o transporte dos equipamentos

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 23:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 23:02
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante sua cerimônia de posse no Palácio do Planalto.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que seis aeronaves transportarão oxigênio para o Amazonas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em live com o presidente Jair Bolsonaro que irá colocar seis aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar oxigênio para o Amazonas. Como o Broadcast Político mostrou mais cedo, o governo brasileiro pediu ajuda aos Estados Unidos para tentar socorrer a rede de saúde do Amazonas após o estoque de oxigênio acabar em vários hospitais da capital, Manaus, nesta quinta-feira (14). A situação levou pacientes internados à morte por asfixia, segundo relatos de médicos.
"A procura por oxigênio na capital subiu seis vezes, então, já estamos ai em 75 mil metros cúbicos de demanda de ar na capital e 15 mil metros cúbicos no interior. Estamos já com a segunda aeronave entrando em circuito hoje, a C-130 Hércules, fazendo o deslocamento Guarulhos - Manaus e a partir de amanhã entram mais duas e chegaremos a seis aeronaves, totalizando ai algo em torno de 30 mil metros cúbicos por dia, a partir de Guarulhos. Nessa ponte aérea, existem também os deslocamentos terrestres", afirmou Pazuello.
Pazuello disse ainda que Manaus, capital do Estado, não teve a "efetiva ação no tratamento precoce da covid-19" e reconheceu que há um colapso no atendimento público da cidade e que apoia o Estado.

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