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Pandemia

Coronavírus: ES registra 7.161 mortes e passa de 368 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 51 mortes e 2.492 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:01
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com Covid-19 lotam hospitais do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 51 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (25), totalizando 7.161 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.492 novos casos, chegando a 368.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 46.495. Serra aparece em segundo, com 45.507 confirmações da doença, seguido por Vitória (40.223) e Cariacica (28.217). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.114 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.077), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (25), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 342.673, sendo 2.088 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 244.813 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

Na tarde de quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande anunciou  a prorrogação da quarentena até o domingo de Páscoa em todo o Espírito SantoAs medidas restritivas, que antes seriam adotadas até o dia 31 e março, foram intensificadas e passam a valer até o dia 4 de abril. As novas determinações afetam ainda mais o comércio e alteram a classificação de serviços essenciais neste período
As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19. 
"Tem parte das pessoas que não estão preocupadas com a vida e tem quem esteja preocupado. Eu quero repetir: estamos chegando quase chegando lá. Estamos na terceira fase e podemos conseguir mais vacinas. Não podemos agora entrar em colapso. Hoje mesmo com o sistema funcionando 37 pessoas perderam a vida. Se entrar em colapso serão muitos mais. Por isso pedimos que as pessoas sejam empática para resolver um problema mundial, que tem exigido medidas duras de todos os governadores que têm responsabilidade", defende Casagrande.

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