Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

O acirramento da pandemia do novo coronavírus aumentou a busca por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No Espírito Santo , das 819 vagas nos hospitais públicos, só 69 estavam disponíveis na tarde desta quarta-feira (24). Uma taxa de ocupação que alcançou os 91,58%.

Your browser does not support the audio element. Tratamento de Covid-19 - apenas 69 leitos de UTI disponíveis no ES

A escassez desta modalidade de leitos atinge um total de doze hospitais públicos que estão com todas as vagas ocupadas para tratamento exclusivo de pacientes com a Covid-19. São eles:

HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HOSPITAL GERAL DE LINHARES HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA HOSPITAL SÃO CAMILO VILA VELHA HOSPITAL HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM

Também tem sido frequentes, segundo o secretário, a prospecção por vagas de UTI nos hospitais públicos. São familiares de pacientes que estão há muito tempo aguardando vagas em unidades privadas e sem perspectiva de consegui-las. “A crise é de todos. A pressão está sendo simultânea sobre a rede privada, filantrópica e pública”, assinala Nésio.

ABERTURA NOVOS LEITOS

Paralelo ao crescimento da demanda por vagas, o Estado realiza a abertura de novos leitos de UTI. Nesta segunda-feira (22) foram abertas 20 novos leitos no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas. E ainda mais 7 vagas da mesma modalidade no Hospital Vitória. Para esta quarta-feira (24) está prevista a inauguração de mais algumas unidades na Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

RECORDES DE MORTES

Pela terceira vez o Estado volta a registrar um elevado número de mortes pela Covid-19. Nesta quarta-feira (24) foram registradas 57 óbitos , totalizando 7.110 provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

uma morte a cada 20 minutos. Foi a maior quantidade de mortes de toda a pandemia. Até então, o recorde pertencia ao dia 22 de junho do ano passado, com 59 óbitos. Nesta terça-feira (23) tinha sido atingido o pico mais elevado de vidas perdidas, alcançando 72 pessoas , praticamenteFoi a maior quantidade de mortes de toda a pandemia. Até então, o recorde pertencia ao dia 22 de junho do ano passado, com 59 óbitos.

Para conter o avanço do contágio e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde público e o privado, o governador anunciou, na terça-feira (16), uma quarentena de 14 dias em todo o Espírito Santo. As medidas vão ser adotadas entre os dias 18 a 31 e março, e afetam comércio e serviços não essenciais, que vão permanecer fechados neste período.