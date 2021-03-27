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Drama das famílias

65 pacientes esperam por leitos de Covid em UPAs e PAs do ES

Onze destas pessoas aguardam por uma vaga em uma UTI; e a espera tem sido longa, com seis delas esperando na fila há mais de 24 horas

Publicado em 27 de Março de 2021 às 20:37

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

27 mar 2021 às 20:37
O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória
O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta
Neste sábado, pelo menos 65 pessoas aguardavam em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Pronto Atendimento (PAs) do Espírito Santo por um leito no sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da Covid-19. Dentre estes pacientes, 11 aguardavam por uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
E a espera na fila por estes leitos tem sido angustiante e demorada. Seis destes pacientes aguardavam há mais de 24h, outros cinco por um período inferior a 24h. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No Espírito Santo, a taxa de ocupação de leitos para o tratamento da doença causada pelo novo coronavírus é de 92,39%. Em todo o Estado, neste sábado (27), estão disponíveis apenas 66 leitos de UTI.
Em 15 hospitais do Espírito Santo já não há leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pessoas internadas com a Covid-19 ou com outras doenças. As informações são do Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com dados atualizados neste sábado (27).
Dentre os hospitais estão unidades da rede pública, e ainda as filantrópicas e privadas, com leitos contratualizados pelo governo do Estado.

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FAMÍLIA EM DESESPERO

A falta de vagas em hospitais é uma situação que está sendo vivenciada pela família do autônomo José Ramos da Cruz, de 51 anos. Ele foi levado ao final da tarde de sexta-feira (26) para o PA da Praia do Suá, em Vitória, e passou as primeiras 24 horas em uma cadeira. “Está com 80% do pulmão comprometido e ficou lá sentado, esperando vaga, com os pés inchados”, relatou o irmão, Josiel da Cruz.
José Ramos apresentou, que é morador de Cariacica, começou a apresentar os sintomas da doença há 11 dias. Seu quadro foi piorando. Chegou a ir três vezes ao PA de alto Lage, em Cariacica, onde confirmou a doença.
Na sexta-feira (26), a família o trouxe para fazer uma tomografia em Vitória, que comprovou o agravamento do seu quadro. “Nos orientaram a procurar rápido um PA, o levamos para o da Praia do Suá, onde está agora. Neste sábado (27) retiraram ele da cadeira, mas não conseguiram leito”, relata o irmão.

ATENDIMENTO PELO SAMU

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que foi automatizado o fluxo dos pacientes graves das UPAs e PAs, para serem atendidos diretamente pelo SAMU 192. Na manhã deste sábado (27), o SAMU-192 já havia atendido 65 solicitações com internações hospitalares de pacientes graves. 
E ainda haviam 38 em aberto, ou seja, aguardando vaga. “A ocupação de leitos é dinâmica, visto que são realizadas altas médicas e transferências diariamente”, informou a Sesa.

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MORTE EM UNIDADE

Por nota, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que no Pronto Atendimento de São Pedro estão internados três pacientes em leitos de emergências (UTI), três em leitos de enfermaria Covid-19 e dois em leitos de enfermaria geral, todos aguardando transferência para internação. Acrescentou que a espera é de até dois dias.
No PA de São Pedro ocorreu neste sábado (27) o óbito de um paciente. A informação é de que ele já chegou em estado muito grave. “Seguiu direto para o setor de emergência, onde foram realizadas todos os procedimentos, mas infelizmente, ele não resistiu”, informou nota da Prefeitura.
No PA da Praia do Suá, é informado que estão com dois pacientes em leitos de emergências (UTI), um em leito cirúrgico, seis em leitos de enfermaria Covid-19 e seis em leitos de enfermaria geral, todos aguardando internação hospitalar.

ACIRRAMENTO DA PANDEMIA E QUARENTENA

A falta de leitos é um dos reflexos do acirramento da pandemia no Espírito Santo, onde ocorre um aumento do número de óbitos, de casos da doença, e por consequência das internações.
Nesta sábado (27), o Estado chegou a 7.249 óbitos e 372.665 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registradas mais 28 mortes e 2.327 infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Para conter o avanço do contágio e dos indicadores, o governo estadual decidiu ampliar a quarentena até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. As medidas restritivas afetam o transporte público, cuja circulação foi suspensa e as rodoviárias estarão fechadas a partir deste domingo (28).
Escolas e comércio, além de alguns serviços, estão impedidos de funcionar, exceto os que forem considerados essenciais.

Tudo sobre a quarentena no ES

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