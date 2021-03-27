65 pacientes esperam por leitos de Covid em UPAs e PAs do ES

O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta

Neste sábado, pelo menos 65 pessoas aguardavam em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Pronto Atendimento (PAs) do Espírito Santo por um leito no sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da Covid-19. Dentre estes pacientes, 11 aguardavam por uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

E a espera na fila por estes leitos tem sido angustiante e demorada. Seis destes pacientes aguardavam há mais de 24h, outros cinco por um período inferior a 24h. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Dentre os hospitais estão unidades da rede pública, e ainda as filantrópicas e privadas, com leitos contratualizados pelo governo do Estado.

FAMÍLIA EM DESESPERO

A falta de vagas em hospitais é uma situação que está sendo vivenciada pela família do autônomo José Ramos da Cruz, de 51 anos. Ele foi levado ao final da tarde de sexta-feira (26) para o PA da Praia do Suá, em Vitória , e passou as primeiras 24 horas em uma cadeira. “Está com 80% do pulmão comprometido e ficou lá sentado, esperando vaga, com os pés inchados”, relatou o irmão, Josiel da Cruz.

José Ramos apresentou, que é morador de Cariacica, começou a apresentar os sintomas da doença há 11 dias. Seu quadro foi piorando. Chegou a ir três vezes ao PA de alto Lage, em Cariacica, onde confirmou a doença.

Na sexta-feira (26), a família o trouxe para fazer uma tomografia em Vitória, que comprovou o agravamento do seu quadro. “Nos orientaram a procurar rápido um PA, o levamos para o da Praia do Suá, onde está agora. Neste sábado (27) retiraram ele da cadeira, mas não conseguiram leito”, relata o irmão.

ATENDIMENTO PELO SAMU

Por nota, a S ecretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que foi automatizado o fluxo dos pacientes graves das UPAs e PAs, para serem atendidos diretamente pelo SAMU 192. Na manhã deste sábado (27), o SAMU-192 já havia atendido 65 solicitações com internações hospitalares de pacientes graves.

E ainda haviam 38 em aberto, ou seja, aguardando vaga. “A ocupação de leitos é dinâmica, visto que são realizadas altas médicas e transferências diariamente”, informou a Sesa.

MORTE EM UNIDADE

Por nota, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que no Pronto Atendimento de São Pedro estão internados três pacientes em leitos de emergências (UTI), três em leitos de enfermaria Covid-19 e dois em leitos de enfermaria geral, todos aguardando transferência para internação. Acrescentou que a espera é de até dois dias.

No PA de São Pedro ocorreu neste sábado (27) o óbito de um paciente. A informação é de que ele já chegou em estado muito grave. “Seguiu direto para o setor de emergência, onde foram realizadas todos os procedimentos, mas infelizmente, ele não resistiu”, informou nota da Prefeitura.

No PA da Praia do Suá, é informado que estão com dois pacientes em leitos de emergências (UTI), um em leito cirúrgico, seis em leitos de enfermaria Covid-19 e seis em leitos de enfermaria geral, todos aguardando internação hospitalar.

ACIRRAMENTO DA PANDEMIA E QUARENTENA