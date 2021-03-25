Covid-19 em Vila Pavão: toque de recolher e supermercado só por delivery

No Decreto nº 1.548/2021 , o prefeito considera a proximidade com Barra de São Francisco, o fato de o município ser epicentro da variante, e a situação dos hospitais da região, como motivos para declarar as medidas.

Durante o período de lockdown, todas as atividades comerciais estão suspensas, exceto farmácias e supermercados, que poderão atender via delivery. Ainda de acordo com o documento, os postos de combustível só podem atender veículos oficiais e de serviços de emergência.