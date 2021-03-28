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Pandemia

ES chega a 7.278 mortes e ultrapassa os 374 mil casos de Covid-19

Foram 29 óbitos e 1.550 diagnósticos positivos confirmados nas últimas 24 horas no Estado. Dados foram atualizados na tarde deste domingo (28)

Publicado em 28 de Março de 2021 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2021 às 17:32
coronavírus
Coronavírus: ES chega a 7.278 mortes pela doença Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
O Espírito Santo registrou 29 óbitos e 1.550 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (28). Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 7.278 mortes provocadas pela doença e 374.215 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 47.207 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (46.101), Vitória (40.918) e Cariacica (28.485).

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Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 6.205 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 5.108.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 345.632. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 1,9%, e 1.108.226 testes já foram realizados no Espírito Santo.

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VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Porém, os dados referentes à imunização não são atualizados pelo Governo do Estado aos finais de semana.
Até a última sexta-feira (26), foram aplicadas 345.683 vacinas, sendo cerca de 262 mil como primeira dose e mais de 82 mil como segunda dose.

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Espírito Santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
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