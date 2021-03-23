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Agravamento da pandemia

Igreja Cristã Maranata decide manter cultos presenciais suspensos no Brasil

A Igreja afirma que os cultos continuarão sendo transmitidos diariamente, às 20h, através do canal da Maranata no Youtube.

Publicado em 23 de Março de 2021 às 07:31

Publicado em 

23 mar 2021 às 07:31
Igreja Cristã Maranata suspende atividades presenciais a partir desta segunda-feira (7)
Igreja Cristã Maranata suspende atividades presenciais  Crédito: Divulgação / Igreja Cristã Maranata
Com o agravamento da situação da pandemia de Covid-19, a Igreja Cristã Maranata decidiu manter os cultos presenciais suspensos. O comunicado interno informando a decisão foi divulgado desta segunda-feira (22).
Inicialmente, a Maranata suspendeu os cultos presenciais, a partir do dia 15 março, por um prazo de sete dias. Nesta segunda, optou por manter as atividades presenciais suspensas em virtude do cenário de agravamento da pandemia.
De acordo com o comunicado, a suspensão vale para todas as atividades presenciais no Brasil até uma nova orientação. Ainda segundo o texto, os pastores devem continuar o trabalho de assistência fazendo uso dos meios de comunicação.

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A Igreja afirma que manterá os serviços operando 24 horas por dia, através do telefone 0800 707-3076. Além disso, os cultos continuarão sendo transmitidos diariamente, às 20h, através do canal da Maranata no Youtube.
Mesmo durante a quarentena, as igrejas podem funcionar presencialmente no Estado. O governador Renato Casagrande, porém, fez um apelo aos líderes religiosos para suspender cultos e missas presenciais.

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