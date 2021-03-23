Igreja Cristã Maranata decide manter cultos presenciais suspensos no Brasil

Igreja Cristã Maranata suspende atividades presenciais Crédito: Divulgação / Igreja Cristã Maranata

Com o agravamento da situação da pandemia de Covid-19, a Igreja Cristã Maranata decidiu manter os cultos presenciais suspensos. O comunicado interno informando a decisão foi divulgado desta segunda-feira (22).

Inicialmente, a Maranata suspendeu os cultos presenciais, a partir do dia 15 março, por um prazo de sete dias. Nesta segunda, optou por manter as atividades presenciais suspensas em virtude do cenário de agravamento da pandemia

De acordo com o comunicado, a suspensão vale para todas as atividades presenciais no Brasil até uma nova orientação. Ainda segundo o texto, os pastores devem continuar o trabalho de assistência fazendo uso dos meios de comunicação.