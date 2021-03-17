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Quarentena

Covid-19: Arquidiocese de Vitória suspende missas presenciais

Documento assinado pelo arcebispo Dom Dario Campos afirma que igreja vai atender a recomendação do governo do Estado e orienta que as celebrações sejam feitas de forma virtual

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 mar 2021 às 17:35
Catedral Metropolitana de Vitória
Carta da Arquidiocese de Vitória suspende missas presenciais na Capital Crédito: Governo do ES
A Arquidiocese de Vitória divulgou uma carta assinada pelo arcebispo da Capital, Dom Dario Campos, suspendendo as missas presenciais. No documento, Dom Dario afirma que seguirá as recomendações do governo do Estado em relação às medidas restritivas anunciadas nesta terça-feira (16) para tentar frear o avanço do coronavírus e orienta que as celebrações sejam feitas de forma virtual.
Covid-19: Arquidiocese de Vitória suspende missas presenciais
Dentre as atividades listadas como essenciais pelo governo do Estado e que podem manter o funcionamento durante a quarentena de 14 dias, estão atividades de igrejas e templos religiosos. A lista do governo ressalta porém, que cultos e missas sejam realizados preferencialmente de forma virtual, respeitado o atendimento individual.
Na carta, Dom Dario também pontua que as celebrações sejam feitas de forma virtual, contando com o mínimo de fiéis necessários para a transmissão, como os que fazem parte da liturgia, dos cantos e ministros. O arcebispo reitera também o pedido de solidariedade aos fiéis que fazem parte do grupo de risco de transmissão da Covid-19, para que sejam incentivados a acompanharem as missas pelas redes sociais, televisão ou rádio. Veja as recomendações de Dom Dario:

VEJA AS RECOMENDAÇÕES DA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA

Preceito dominical

"As celebrações, da Palavra ou Eucarística, sejam por meio virtual, contando com o mínimo necessário de fiéis para a transmissão (Liturgia, cantos, ministros...)"
"Estamos vivendo um tempo forte e especial: o Tempo da Quaresma. Para alimentarmos a fé é importante que se faça a distribuição diariamente da Eucaristia. Cada paróquia pode definir os horários mais adequados à sua realidade"
"Mantenhamos as igrejas abertas todos os dias para aqueles que desejarem fazer suas orações pessoais. Lembremos que esse momento pode ser uma boa ocasião para redescobrir a oração em família"
"Padres e secretarias estejam disponíveis para o atendimento pessoal de quem procurar, determinando horários e respeitando os procedimentos de higiene"
"As atividades pastorais, que estavam sendo retomadas, ficam suspensas ou permaneçam em modo virtual"
"Recordo que a dispensa do preceito dominical continua enquanto durar a pandemia"

Arquivos & Anexos

Carta da Arquidiocese de Vitória

Carta assinada pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, suspende as missas presenciais na Capital e pede que as celebrações sejam realizadas em formato virtual
Tamanho do arquivo: 88kb
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IGREJAS EVANGÉLICAS TAMBÉM APOIAM CULTOS VIRTUAIS

Em encontro com líderes religiosos de todo o Espírito Santo na manhã desta terça-feira (16), o governo do Estado sugeriu que as atividades presenciais fossem substituídas por cultos e missas em formato online, para evitar aglomerações e diminuir o contágio da Covid-19.
Segundo o diretor-geral da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, pastor Diego Bravim, a reunião contou com cerca de 70 representantes de igrejas com atuação no Estado, além do secretário da Sáude de Estado, Nésio Fernandes, e a sugestão do governo foi "bem-vinda de forma unânime".

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