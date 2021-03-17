Covid-19: Arquidiocese de Vitória suspende missas presenciais

Na carta, Dom Dario também pontua que as celebrações sejam feitas de forma virtual, contando com o mínimo de fiéis necessários para a transmissão, como os que fazem parte da liturgia, dos cantos e ministros. O arcebispo reitera também o pedido de solidariedade aos fiéis que fazem parte do grupo de risco de transmissão da Covid-19, para que sejam incentivados a acompanharem as missas pelas redes sociais, televisão ou rádio. Veja as recomendações de Dom Dario: