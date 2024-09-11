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Leonel Ximenes

Grande rede de academias de luxo do país vai abrir 1ª unidade do ES

Empresa foi fundada há 28 anos em São Paulo, onde está localizada a maior parte da sua operação

Públicado em 

11 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O projeto da Bio Ritmo valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade
O projeto da Bio Ritmo valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade Crédito: Divulgação
Praia da Costa, em Vila Velha, foi o local escolhido pela rede de academias de luxo Bio Ritmo para abrir sua primeira unidade no Espírito Santo. Segundo a assessoria da rede, a academia deve ser inaugurada até janeiro de 2025.
A Bio Ritmo vai funcionar no local da Academia Moviment, próximo ao Clube Libanês. O ponto vai entrar em obras pelos próximos dias. “A Bio Ritmo não comprou a operação, somente o ponto. Não haverá transferência de ativos e sistemas, será construção [a partir] do zero”, explica a assessoria da academia.
A rede de origem paulista atende a um público chamado de “high end” (sofisticado), de perfil de consumo AA+. Seu projeto valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade
Indagada pela coluna, a assessoria não quis revelar se outras unidades da Bio Ritmo serão abertas no Espírito Santo.

PRIMEIRA UNIDADE FUNDADA EM 1996

Fundada em São Paulo há 28 anos, a Bio Ritmo tem atualmente 28 unidades, sendo apenas três fora do território paulista: duas no Rio de Janeiro e uma em Belém (PA). Cinco filiais estão instaladas dentro de grandes empresas de SP, chamadas de corporativas.
Seu projeto valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade. Nela, o aluno pode encontrar várias modalidades de atividades físicas, incluindo treinos de bike, HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade) e ioga.
A Bio Ritmo é uma das marcas premium do Grupo Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Esportes Praia da Costa Vila Velha São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Belém (PA) Comércio exterior
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