Grande rede de academias de luxo do país vai abrir 1ª unidade do ES

O projeto da Bio Ritmo valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade Crédito: Divulgação

Praia da Costa , em Vila Velha , foi o local escolhido pela rede de academias de luxo Bio Ritmo para abrir sua primeira unidade no Espírito Santo. Segundo a assessoria da rede, a academia deve ser inaugurada até janeiro de 2025.

A Bio Ritmo vai funcionar no local da Academia Moviment, próximo ao Clube Libanês. O ponto vai entrar em obras pelos próximos dias. “A Bio Ritmo não comprou a operação, somente o ponto. Não haverá transferência de ativos e sistemas, será construção [a partir] do zero”, explica a assessoria da academia.

A rede de origem paulista atende a um público chamado de “high end” (sofisticado), de perfil de consumo AA+. Seu projeto valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade

Indagada pela coluna, a assessoria não quis revelar se outras unidades da Bio Ritmo serão abertas no Espírito Santo.

PRIMEIRA UNIDADE FUNDADA EM 1996

Fundada em São Paulo há 28 anos, a Bio Ritmo tem atualmente 28 unidades, sendo apenas três fora do território paulista: duas no Rio de Janeiro e uma em Belém (PA). Cinco filiais estão instaladas dentro de grandes empresas de SP, chamadas de corporativas.

Seu projeto valoriza a combinação de tecnologia, arquitetura e treinos de alta intensidade. Nela, o aluno pode encontrar várias modalidades de atividades físicas, incluindo treinos de bike, HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade) e ioga.