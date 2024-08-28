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Leonel Ximenes

Um dos maiores especialistas em vendas do país dará treinamento no ES

O empresário, que tem mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, foi  por quatro anos consecutivos o treinador de equipes comerciais mais contratado do país

Públicado em 

28 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Thiago Concer vai apresentar suas técnicas de vendas consideradas inovadoras
Thiago Concer vai apresentar suas técnicas de vendas consideradas inovadoras Crédito: Divulgação
Fundador e líder da Universidade OSV (Orgulho de ser vendedor), especialista em vendas e referência no movimento de profissionalização e valorização da profissão de vendedor em todo o país, Thiago Concer estará em Vitória no dia 25 de setembro para um treinamento promovido pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do ES (Sincades).
O evento será realizado das 19h às 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória, e é aberto ao público. As inscrições, no valor de R$ 60, podem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível em: https://www.sincades.com.br/servicos/calendario-e-inscricoes?agenda=442&r=7.
O que é necessário para ser um vendedor de sucesso? Qual a melhor técnica de abordagem para capturar a atenção do cliente? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo especialista, que com o tema "Vendas não ocorrem por acaso", vai apresentar suas técnicas consideradas inovadoras e a abordagem estratégica no mundo das vendas.
Thiago Concer criou o Sales Clube, uma imersão para gestores de equipes comerciais crescerem cada vez mais e, além disso, desenvolveu um dos grandes ecossistemas de educação da área comercial, a Universidade OSV.
O empresário, que tem mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, foi reconhecido por quatro anos consecutivos (2015 a 2018) como o treinador de equipes comerciais mais contratado do país.
Para Adriana Shepherd, coordenadora de eventos do Sincades, o treinamento oferece uma oportunidade única para profissionais da área de vendas e interessados em aprimorar suas habilidades e alcançar novos patamares em suas carreiras.
“Queremos oferecer aos profissionais de vendas, especialmente os do nosso setor atacadista e distribuidor, ferramentas e conhecimentos essenciais para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Esse projeto representa um compromisso com a excelência e a inovação na área”, destacou.

Atualização

10/09/2024 - 1:41
Por causa da grande procura, o evento foi transferido do Sesc Glória para o Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória, na mesma data e horário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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