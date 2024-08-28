Um dos maiores especialistas em vendas do país dará treinamento no ES

Fundador e líder da Universidade OSV (Orgulho de ser vendedor), especialista em vendas e referência no movimento de profissionalização e valorização da profissão de vendedor em todo o país, Thiago Concer estará em Vitória no dia 25 de setembro para um treinamento promovido pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do ES (Sincades)
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O que é necessário para ser um vendedor de sucesso? Qual a melhor técnica de abordagem para capturar a atenção do cliente? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo especialista, que com o tema "Vendas não ocorrem por acaso", vai apresentar suas técnicas consideradas inovadoras e a abordagem estratégica no mundo das vendas.
Thiago Concer criou o Sales Clube, uma imersão para gestores de equipes comerciais crescerem cada vez mais e, além disso, desenvolveu um dos grandes ecossistemas de educação da área comercial, a Universidade OSV.
O empresário, que tem mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, foi reconhecido por quatro anos consecutivos (2015 a 2018) como o treinador de equipes comerciais mais contratado do país.
Para Adriana Shepherd, coordenadora de eventos do Sincades, o treinamento oferece uma oportunidade única para profissionais da área de vendas e interessados em aprimorar suas habilidades e alcançar novos patamares em suas carreiras.
“Queremos oferecer aos profissionais de vendas, especialmente os do nosso setor atacadista e distribuidor, ferramentas e conhecimentos essenciais para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Esse projeto representa um compromisso com a excelência e a inovação na área”, destacou.