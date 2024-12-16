Padre vai celebrar missa pela reeleição de prefeito evangélico no ES

O padre Anderson Gomes vai celebrar nesta terça-feira (17) uma missa em ação de graças pela reeleição e pelo primeiro mandato do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio
(MDB). A celebração será às 19h30, no Santuário Bom Pastor (Campo Grande), onde o sacerdote é reitor e pároco.
Pela apresentação do dia 27, o padre-cantor vai receber um cachê de R$ 65 mil. A outra estrela da festa será a cantora gospel Aline Barros, que cobrou R$ 240 mil pela apresentação.
Mas não é só a Igreja Católica que vai homenagear o prefeito cariaciquense. Nesta quinta (19), às 8h, em um hotel em Alto Laje, um grupo de pastores promoverá um culto em ação de graças, mas por um outro motivo: “pelo ano de 2024”, que realmente foi marcado por uma grande vitória nas urnas de Euclério, eleito por 88,41% dos votos dos cariaciquenses
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