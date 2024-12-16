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Leonel Ximenes

Padre vai celebrar missa pela reeleição de prefeito evangélico no ES

Celebração também será em "ação de graças" pelo primeiro mandato do gestor

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 15:52

Públicado em 

16 dez 2024 às 15:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Convenção do MDB oficializa Euclério Sampaio como candidato à reeleição pela Prefeitura de Cariacica. Evento teve apoio do governador Renato Casangrande, do PSB, e formaliza Shymenne Benevicto como vice na chapa
Convenção do MDB que oficializou Euclério Sampaio como candidato à reeleição em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
O padre Anderson Gomes vai celebrar nesta terça-feira (17) uma missa em ação de graças pela reeleição e pelo primeiro mandato do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). A celebração será às 19h30, no Santuário Bom Pastor (Campo Grande), onde o sacerdote é reitor e pároco.
Por sinal, o sacerdote católico e o prefeito, que é evangélico, se mostram muito afinados. Padre Anderson foi escolhido pela Prefeitura de Cariacica para cantar na festa do primeiro ano de inauguração da orla da cidade, no dia 27 de dezembro. O mesmo sacerdote também participou do show de inauguração da orla, no final de 2023.
Padre Ânderson Gomes e Aline Barros, as estrelas da festa da Prefeitura de Cariacica
Padre Ânderson Gomes e Aline Barros, as estrelas da festa da Prefeitura de Cariacica Crédito: Instagram da PMC
Pela apresentação do dia 27, o padre-cantor vai receber um cachê de R$ 65 mil. A outra estrela da festa será a cantora gospel Aline Barros, que cobrou R$ 240 mil pela apresentação.
Convite para missa e para o culto de ação de graças postado nas redes sociais de Euclério Sampaio
Convite para missa e para o culto de ação de graças postado nas redes sociais de Euclério Sampaio Crédito: Instagram
Mas não é só a Igreja Católica que vai homenagear o prefeito cariaciquense. Nesta quinta (19), às 8h, em um hotel em Alto Laje, um grupo de pastores promoverá um culto em ação de graças, mas por um outro motivo: “pelo ano de 2024”, que realmente foi marcado por uma grande vitória nas urnas de Euclério, eleito por 88,41% dos votos dos cariaciquenses.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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