Papa Francisco nomeia novo arcebispo de Vitória; saiba quem é

Dom Ângelo Ademir Mezzari é o novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória. Crédito: Divulgação | CNBB

papa Francisco nomeou como novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória , dom Ângelo Ademir Mezzari, até então bispo auxiliar de São Paulo. A mudança acontece após o pedido de renúncia de dom Dario Campos, anunciado em junho do ano passado.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A solicitação de saída foi feita por dom Dario em 9 de junho do ano passado, após completar 75 anos, idade limite para a função, segundo o Código de Direito Canônico, como adiantou a coluna de Leonel Ximenes em abril de 2023.

Apesar de já ter sido veiculada a notícia da “aposentadoria”, o próprio dom Dario anunciou publicamente seu pedido formal de renúncia somente durante a missa comemorativa pelo seu aniversário, realizada no dia 7 de junho de 2023, na Catedral Metropolitana de Vitória. Ele estava à frente como arcebispo desde 2019.

O novo arcebispo dom Ângelo preside a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Conheça o novo arcebispo

O arcebispo dom Ângelo Mezzari tem 39 anos de vida religiosa e 35 anos de sacerdócio. Nascido em 2 de abril de 1957, na localidade de Sanga do Engenho, município de Nova Veneza, atualmente Forquilhinha, em Santa Catarina, é filho de Antonio Mezzari e Maria Etelvina Ronchi Mezzari, sendo o mais velho de 7 irmãos.

Já no estado de São Paulo, fez noviciado canônico em Bauru, em São Paulo, no ano de 1980, e a primeira profissão religiosa no dia 31 de janeiro de 1981. Professou os votos perpétuos na Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, em janeiro de 1984, em Criciúma, Santa Catarina.

Ele ainda estudou Filosofia na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, em São Paulo, e Teologia no Instituto Teológico Pio XI, também na capital paulista. Foi ordenado sacerdote no dia 22 de dezembro de 1984, em Forquilhinha, sua terra natal.

Após a ordenação, completou seus estudos fazendo o curso de Comunicação Social/Jornalismo na Universidade Federal do Paraná. E em São Paulo, em 2003, completou o Mestrado em Teologia Dogmática, na Pontifícia Faculdade Assunção, da arquidiocese de São Paulo.

Também atuou na Igreja no Brasil, no âmbito da pastoral vocacional, em particular junto à Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Entre 1990 e 2010, foi colaborador e membro do Grupo de Assessoria Vocacional e contribuiu na realização dos Congressos Vocacionais do Brasil.

Desde outubro de 2016 é superior da Comunidade Religiosa Rogacionista, em Bauru (SP), e pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças.

Foi nomeado pelo papa Francisco como bispo titular de Fiorentino, e auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. No dia 26 de abril de 2023, durante a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi eleito como presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, para o período de 2023-2027.

Em saudação de boas-vindas, a CNBB disse que recebe a nomeação com grande alegria e esperança, já que acontece em ano jubilar.

"Neste tempo que celebramos, com a abertura de um ano jubilar, a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, desejamos que este novo momento de seu ministério como pastor seja sinal de Esperança e de anúncio dos valores do Evangelho. Que sua liderança seja uma fonte de luz e inspiração para todos, promovendo a união, o diálogo e o fortalecimento da fé junto ao povo da Arquidiocese de Vitória", frisou a CNBB.

Agradecimento a Dom Dario

A CNBB publicou um agradecimento a Dom Dario e frisou que ele se destacou por seu compromisso com a evangelização, a promoção da justiça social e de iniciativas voltadas para a formação espiritual e catequética. Dom Dario Campos é franciscano e nasceu em 9 de junho de 1948, em Castelo, no Espírito Santo.

Dom Dario Campos durante a missa em comemoração aos seus 75 anos, na Catedral de Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória

Sua ordenação episcopal foi em 26 de setembro de 2000, em Belo Horizonte, Minas Gerais, após ser nomeado bispo coadjutor de Araçuaí (MG). Dom Dario tornou-se bispo titular em 2001, permanecendo até 2004 na diocese do Norte de Minas, quando foi nomeado bispo de Leopoldina (MG).

Neste período, foi membro do Conselho Episcopal de Pastoral do regional Leste 2 da CNBB e responsável pelo Setor Vocações e Ministérios (2002 a 2006) e pelos Presbitérios do regional, além do Setor de Animação Vocacional (2006 a 2010). Dom Dario tomou posse na diocese de Cachoeiro de Itapemirim no dia 10 de julho de 2011. Seu lema episcopal é “Nas tuas Mãos”. Foi nomeado arcebispo de Vitória em 7 de novembro de 2018 e tomou posse em 5 de janeiro de 2019. Veja abaixo a manifestação completa da CNBB.