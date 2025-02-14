Falta de água afeta moradores e deixa escola sem aulas em Ibatiba

Falta de água suspende aulas em escola de Ibatiba Crédito: Câmara Municipal de Ibatiba

Problemas no abastecimento de água têm afetado moradores e levaram uma escola municipal na sede do município de Ibatiba , na Região do Caparaó do Espírito Santo, a suspender as aulas durante a manhã desta sexta-feira (14). Um morador da cidade informou que a população no Centro da cidade já sofre há alguns dias com essa situação.

Uma nota divulgada pela Prefeitura de Ibatiba na manhã desta sexta-feira explica que as aulas do período matutino na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Helena Almocdice Valadão estavam suspensas devido à falta de água no bairro causada por um problema técnico da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) - responsável pelo fornecimento. As aulas no período vespertino ocorrerão normalmente, segundo a administração municipal.

Segundo o morador Felipe Rahah de Freitas, a falta de água afeta a sede há pelo menos cinco dias. “Em alguns locais ainda há água, pois o morador possui uma caixa de água grande. Tem gente tomando banho em cachoeira ou indo até a zona rural na casa de parentes. Os moradores fazem contato com a Cesan, mas informam sempre que estão trabalhando para voltar e nada”, contou.

Procurada por A Gazeta, a Cesan explicou que na última quarta-feira (12), uma interrupção no fornecimento de energia pela EDP comprometeu o abastecimento de água no município. Por meio de nota, a empresa diz que os moradores foram atendidos com caminhões-pipa, e, nesta sexta-feira, o sistema já opera dentro da normalidade. Informou ainda que a Cesan pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pele telefone 115, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp 3422-0115.