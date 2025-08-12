Home
MPF pede demolição em até 90 dias de 18 imóveis em praia na Barra do Jucu

A solicitação foi feita à 4ª Vara Federal Cível de Vitória e é assinada pelo procurador da República André Pimentel Filho. Caso a Justiça atenda, obra deverá ser feita pela prefeitura de Vila Velha

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:59

Vila Velha - ES - Praia da Conhca na Barra do Jucu.
Vila Velha - ES - Praia  na Barra do Jucu. Crédito: Vitor Jubini

O Ministério Público Federal (MPF) quer que a Prefeitura de Vila Velha inicie, em até 90 dias, a demolição dos 18 imóveis residenciais e comerciais irregulares já identificados na área de preservação permanente da Praia do Barrão, na Barra do Jucu. O pedido foi feito à 4ª Vara Federal Cível de Vitória e é assinado pelo procurador da República André Pimentel Filho.

Conforme consulta feita pela reportagem de A Gazeta ao portal de tramitação processual do MPF na tarde desta terça-feira (12), o pedido foi apresentado ao Judiciário na última quinta-feira (7). A gestão municipal foi procurada para comentar o requerimento e disse ainda não ter sido notificada oficialmente.

Na manifestação à Justiça, o MPF alega que, embora o município demonstre esforços contínuos na fiscalização para coibir novas ocupações e na manutenção de áreas não ocupadas, "os avanços na recuperação ambiental das áreas degradadas são lentos e têm sido marcados por sucessivos adiamentos e mudanças de planejamento".

Ainda segundo o MPF, alguns fatores contribuíram para os atrasos. Um deles foi a transição de responsabilidades da União para o município na gestão das praias, ocorrida em 2017.

Outra situação envolve o projeto de revitalização da orla de Vila Velha entre os bairros Ponta da Fruta e Barra do Jucu, incluindo obras de pavimentação, drenagem, urbanização e a construção de uma ciclovia ao longo de 32 km. O órgão ministerial explica que o desmembramento do projeto "são os indicativos mais recentes de que a solução definitiva continua distante e sujeita a novas reestruturações".

"Diante desse cenário, o MPF entende que, embora o município esteja tentando cumprir a decisão judicial, isso não tem ocorrido de forma efetiva e ágil, especialmente quanto às demolições necessárias", afirma texto do Ministério Público Federal no Espírito Santo.

Por fim, o MPF ressalta que o processo visa a garantir a atuação do município de Vila Velha tanto na fiscalização, para coibir novas ocupações, quanto na execução de projetos para a recuperação e requalificação da área da Praia do Barrão.

