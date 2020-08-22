Coronavírus: ES registra 3.015 mortes e passa de 105 mil casos

As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória. Vila Velha segue no primeiro lugar do ranking, com 15.203 infectados, seguida pela Capital, que já soma 13.356 ocorrências, e Serra, com 13.096.

A taxa de leitos ocupados de UTI para Covid-19 segue em 71%. Ao todo, 224.684 testes foram feitos em todo Estado. Os dados foram atualizados no Painel Covid-19 às 16h30 deste sábado. De acordo com o painel, a taxa de letalidade da doença no Espírito Santo é de 2,9%.