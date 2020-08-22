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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.015 mortes e passa de 105 mil casos

Dados da Secretária Estadual de Saúde (Sesa) mostram que, em 24 horas, 13 mortes foram registradas. Número de curados chega a 91.548
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 17:02

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:02

100 mil casos de coronavírus
Espírito Santo já ultrapassou a marca de 3 mil mortos por Covid-19 Crédito: Arte Geraldo Neto
A Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, já tirou a vida de 3.015 pessoas no Espírito Santo.  Balanço divulgado pela Secretária Estadual de Saúde, neste sábado (22), mostrou que nas últimas 24 horas 13 mortes foram registradas. O número de infectados, desde o início da pandemia, já é de 105.633 e, deste total, 91.548 foram considerados curados.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória. Vila Velha segue no primeiro lugar do ranking, com 15.203 infectados, seguida pela Capital, que já soma 13.356 ocorrências, e Serra, com 13.096.
A taxa de leitos ocupados de UTI para Covid-19 segue em 71%. Ao todo, 224.684 testes foram feitos em todo Estado. Os dados foram atualizados no Painel Covid-19 às 16h30 deste sábado. De acordo com o painel, a taxa de letalidade da doença no Espírito Santo é de 2,9%.

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