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Azitromicina

Covid-19: após oito dias em falta, medicamento chega em Colatina

Azitromicina não era encontrada nas unidades municipais desde 12 de agosto; o antibiótico é utilizado para tratar infecções bacterianas, não sendo utilizada, portanto, para combater o vírus diretamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 18:28

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 18:28

medicamento
Remédio usado no tratamento de sintomas da Covid-19 está em falta em Colatina Crédito: divulgação
O novo coronavírus segue sem um medicamento comprovadamente eficaz para combater a doença. Apesar disso, alguns remédios são utilizados para amenizar os sintomas da Covid-19. Entre eles está a Azitromicina, que é um antibiótico utilizado para tratar infecções bacterianas, não sendo utilizada para combater o vírus diretamente. Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, os pacientes ficaram por oito dias sem esse medicamento na rede municipal de saúde.
Covid-19 após oito dias em falta, medicamento chega em Colatina
De acordo com a Prefeitura, o medicamento acabou nas unidades públicas municipais no dia 12 de agosto. O estoque só foi restabelecido nesta sexta-feira (21). A administração municipal informou que a falta do medicamento foi causada pelo aumento inesperado no uso, em função da pandemia do novo coronavírus, e também pela alta nos preços praticados para venda do remédio.

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Segundo a prefeitura, foram adquiridos 15 mil comprimidos, a previsão  é que eles durem por três meses. Além disso, o Executivo reforçou que outro pedido já está sendo protocolado para evitar que o município fique desabastecido.
Em nota, o Executivo afirmou que não consegue precisar quantos usuários foram afetados pela falta do medicamento.
Vivemos um momento atípico em que um número cada vez maior de pessoas que não procuravam a saúde pública, seja para consultas ou para medicamentos, passaram a usufruir do direito e, sendo assim, não temos como precisar quantos pacientes ficaram sem o medicamento, destacou a nota.

VALOR MAIS ALTO PARA O MEDICAMENTO

Segundo a Prefeitura de Colatina, o valor pago por comprimido do medicamento foi de R$ 2,45. Esse preço é acima dos R$ 0,40 que a administração municipal pagava pelo remédio antes da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Executivo, essa alta de preço foi um dos motivos para a demora na aquisição dos produtos.

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