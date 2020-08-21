Remédio usado no tratamento de sintomas da Covid-19 está em falta em Colatina Crédito: divulgação

Azitromicina, que é um antibiótico utilizado para tratar infecções bacterianas, não sendo utilizada para combater o vírus diretamente. Em novo coronavírus segue sem um medicamento comprovadamente eficaz para combater a doença. Apesar disso, alguns remédios são utilizados para amenizar os sintomas da Covid-19. Entre eles está a, que é um antibiótico utilizado para tratar infecções bacterianas, não sendo utilizada para combater o vírus diretamente. Em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, os pacientes ficaram por oito dias sem esse medicamento na rede municipal de saúde.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 após oito dias em falta, medicamento chega em Colatina

De acordo com a Prefeitura , o medicamento acabou nas unidades públicas municipais no dia 12 de agosto. O estoque só foi restabelecido nesta sexta-feira (21). A administração municipal informou que a falta do medicamento foi causada pelo aumento inesperado no uso, em função da pandemia do novo coronavírus, e também pela alta nos preços praticados para venda do remédio.

Segundo a prefeitura, foram adquiridos 15 mil comprimidos, a previsão é que eles durem por três meses. Além disso, o Executivo reforçou que outro pedido já está sendo protocolado para evitar que o município fique desabastecido.

Em nota, o Executivo afirmou que não consegue precisar quantos usuários foram afetados pela falta do medicamento.

Vivemos um momento atípico em que um número cada vez maior de pessoas que não procuravam a saúde pública, seja para consultas ou para medicamentos, passaram a usufruir do direito e, sendo assim, não temos como precisar quantos pacientes ficaram sem o medicamento, destacou a nota.

VALOR MAIS ALTO PARA O MEDICAMENTO