Covid-19: medicamento colchicina pode acelerar recuperação, diz estudo

Anti-inflamatório é apontado por estudo da USP como promissor no tratamento da Covid-19 Crédito: Pixabay

Um medicamento anti-inflamatório conhecido no uso para tratamento da gota, chamado colchicina, vem sendo apontado como promissor para tratar a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , após estudo clínico realizado com 38 pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Em matéria publicada pelo portal UOL, no último dia 14, o remédio é citado como de baixo custo, custando cerca de R$ 30 por paciente, e como eficaz no combate à inflamação pulmonar. Segundo publicação da revista Veja, o artigo foi divulgado no dia 12 de agosto em uma plataforma de análises científicas.

A pesquisa referida, de acordo com o UOL, afirma que o remédio seria capaz de reduzir o tempo de internação de pacientes, podendo acelerar a recuperação. Apesar dos benefícios, a medicação deve apenas ser administrada em ambiente hospitalar e mediante orientação médica.

Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, o uso do remédio deve ser visto com cautela. "Eu já tinha visto o trabalho feito em Ribeirão Preto (SP), que na verdade usou colchicina na fase inflamatória da Covid, que também é quando o corticoide é usado. Vem sendo usado em todo o Brasil a dexametasona, em pacientes internados com falta de oxigênio. O trabalho de Ribeirão Preto traz a ação da colchicina, mas com um número pequeno de pacientes e, em medicina, o estudo sempre tem que ser repetido, publicado. É interessante que tenha aparecido mais uma droga anti-inflamatória, mas não sei ainda se acrescenta algo aos corticoides e se vem sendo reproduzido em outros lugares", afirmou.

No mesmo sentido, a infectologista Rúbia Miossi ponderou que mais testes precisam ser realizados. "É um estudo bem conduzido porém muito pequeno. Os benefícios precisam ainda ser confirmados em um estudo maior e que inclua pacientes graves na UTI ou que, pelo menos, não exclua os que evoluem para UTI. De todo modo, é uma boa notícia termos mais um medicamento anti-inflamatório que tem o potencial de melhorar a fase inflamatória. Se isso se confirmar, será muito bom", disse.

PACIENTES PUDERAM VOLTAR PARA CASA MAIS CEDO

Ainda de acordo com matéria veiculada pela UOL, o estudo brasileiro que pesquisa a ação da colchicina apontou que os voluntários tratados com o medicamento ficaram livres da suplementação de oxigênio cerca de três dias antes que outros pacientes que seguiam o protocolo tradicional e que puderam voltar para casa em menos tempo.

O método utilizado, de acordo com publicação da Veja, foi o estudo randomizado duplo cego, conhecido pela confiabilidade entre os cientistas, tendo sido realizado entre os dias 1º de abril e 6 de julho. Do total, 35 pessoas foram analisadas durante todo o período de internação. Dezoito deles receberam placebo e outros dezessete receberam a colchicina. Pacientes que deram entrada na UTI foram retirados do estudo.

PRINCIPAIS RISCOS

Para Lauro Ferreira Pinto, como um anti-inflamatório, a colchicina deve ser usada com critério. "O efeito colateral mais comum dela é a diarreia, mas, em longo prazo, pode causar alterações de neuropatia periférica, dormência, fraqueza nas pernas e alterações em leucócitos, plaquetas, alterações musculares e até mesmo hepáticas. Então deve ser usada com cautela", alertou.