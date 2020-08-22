Ruas do Centro de Linhares têm ficado movimentadas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Linhares volta a ter risco alto de contaminação. Veja regras na cidade

Como vive com pessoas do grupo de risco, o professor Hugo Resi tem mantido a quarentena desde meados de março e saído da casa, no bairro José Rodrigues Macial, apenas quando realmente precisa. Ainda assim, nessas poucas vezes em que vai à rua, conseguiu notar que o fluxo de pessoas circulando pelo município aumentou.

"Nas últimas semanas, tinha muito mais gente. Pelo percurso, eu vejo algumas sem máscara. Também já ouvi que tem bar e estabelecimento funcionando de portas abaixadas. Então, por esse cenário que vinha sendo desenhado, eu já esperava esse agravamento" Hugo Resi - Professor e morador de Linhares

Morador do Centro, o aposentado Reuber Costa Nascimento também não se surpreendeu com a nova classificação de Linhares. Tem muita gente que não está cumprindo o isolamento. Muitas pessoas sem máscara e fazendo aglomerações. Não estão levando a sério, resume.

Como consequência, surge a preocupação em ambos. Reuber teme um retorno da contaminação em massa, enquanto Hugo garante que voltou a ficar em um nível de alerta máximo, porque não se sabe como está a circulação do vírus nas outras pessoas e que fica a insegurança no ar.

5.699 casos de Covid-19 já foram confirmados em Linhares, além de 96 mortes

Os dois moradores defendem mais fiscalizações, tanto no Centro quanto nos demais bairros da cidade, e a adoção de medidas mais rígidas para contenção da pandemia.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

A Gazeta, a Questionada por, a Prefeitura de Linhares garantiu que adota medidas de proteção à Covid-19 desde o início da pandemia, com fiscalizações no comércio e ações de conscientização junto à população. Ressaltou também que o enfrentamento à doença é um trabalho conjunto entre poder público e cidadão.

Nesse sentido, o município afirma que não é momento de relaxamento, mas de redobrar os cuidados" e pede para que as pessoas "mantenham o isolamento e o distanciamento social, usem máscara e álcool para higienização. A administração também confirmou que adotará todas as medidas restritivas do governo estadual para as cidades classificadas como de risco alto.

COMO FICA O FUNCIONAMENTO DA CIDADE EM RISCO ALTO:

ORIENTAÇÕES GERAIS Funcionamento dos estabelecimentos comerciais, galerias, centros comerciais de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O funcionamento dos shoppings permanece restrito aos dias da semana, do meio-dia às 20h. A flexibilização foi concedida para os restaurantes das praças de alimentação, que podem abrir também aos sábados, até as 18h. O funcionamento de restaurantes foi ampliado para os sábados, até as 18h. Bares continuam proibidos. Academias podem funcionar respeitando o limite máximo de até cinco alunos por hora e mediante agendamento Independentemente da classificação de risco do município, algumas orientações valem para todos os segmentos, tais como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel para os funcionários e os clientes, bem como respeito a todas as medidas sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).