O distanciamento social continua sendo uma importante conduta para evitar o contágio por coronavírus Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

Muito ainda precisa ser investigado no que diz respeito à Covid-19 , mas um aspecto reconhecido, desde o início da pandemia, é o fato de as pessoas com mais de 60 anos serem mais vulneráveis a desenvolver quadros graves, com maior risco de óbito e, por isso, compõem o grupo de risco da doença. Então, o que explica a morte de jovens infectados pelo coronavírus?

Não há uma resposta fácil para essa questão e para muitas outras relacionadas à Covid-19, afirma o infectologista Lauro Ferreira Pinto. Ele cita como exemplo um caso dos Estados Unidos, relatado em uma publicação científica, de dois irmãos, de 29 e 32 anos, que morreram. A investigação apontou que tinham uma condição genética rara que os tornou mais suscetíveis à doença e a evoluir com gravidade.

Há situações em que os jovens também têm comorbidades, o que pode contribuir para o agravamento, e há outros quadros em que ocorre justamente o contrário. "Alguns têm um sistema imune muito robusto, e acabam fazendo uma tempestade de citocina, como se a reação inflamatória fosse mais exagerada, mais agressiva", pontua Lauro Ferreira Pinto.

Cardiologista e paliativista, Henrique Bonaldi observa que, em geral, se os jovens não apresentam problemas cardiovasculares como comorbidade, o maior fator de risco nessa faixa etária é a obesidade. Contudo, ele sustenta que há outras condições que podem levar a morte, independentemente de doenças preexistentes.

Ele conta sobre um médico de São Paulo, que tinha a traqueia invertida, e não foi possível fazer a intubação. "No final, ele morreu por uma incapacidade técnica de colocar o ventilador mecânico para ajudá-lo a respirar", lamenta. Bonaldi ressalta que, portanto, não importa a idade, o melhor é não ser infectado pelo coronavírus.

CASOS NO ES

A Gazeta sobre a Em reportagem especial desobre a rotina em UTI para atendimento a pacientes com a Covid-19 , um médico também se lamentava por ter perdido uma jovem de 25 anos, sem comorbidades.

Para Henrique Bonaldi, mais jovens estão sendo infectados porque também estão mais expostos, e uma parcela deles tem a possibilidade de agravar e morrer.

"A exposição é o que domina tudo: se a gente puser dois grupos de 100 pessoas, metade idosos que ficam no alto da montanha se comunicando só entre eles, metade jovens economicamente ativos, os mais velhos vão ficar por lá quatro, cinco, seis anos sem ter a doença. Os mais jovens estão saindo para trabalhar, vão a supermercado, padaria, vão para o calçadão; eles não estão isentos do risco", sustenta.

Para Lauro Ferreira Pinto, a morte de jovens é uma tragédia, e deve servir de alerta sobre a imprescindível manutenção dos protocolos de saúde, como uso de máscara e distanciamento, para evitar o contágio.