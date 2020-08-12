OMS pede que jovens não sejam culpados por aumento de casos de Covid-19

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS

"A pandemia não é culpa dos jovens, não é culpa dos idosos. É um vírus que está se espalhando. Uma vez que consegue entrar e se estabelecer numa área geográfica ou grupo de pessoas, representa uma ameaça a todos", afirmou Ryan durante coletiva para tirar dúvidas do público.

Neste Dia Internacional da Juventude, a líder técnica da resposta à covid-19, Maria Van Kerkhove, pediu que os jovens evitem locais com aglomeração e mantenham o distanciamento físico de pelo menos 1 metro de outras pessoas. "Se [as autoridades] pedirem para que fiquem em casa, por favor, fiquem em casa. Onde for pedido que usem máscaras, façam isso".

O diretor solicitou que a juventude se engaje no combate à pandemia e reflita sobre cada saída de casa quanto à duração, frequência e intensidade. "Se não pode evitar situações de contato próximo, pense no que podem fazer [para minimizar o risco]".