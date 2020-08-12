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Pandemia

OMS pede que jovens não sejam culpados por aumento de casos de Covid-19

O diretor de emergências, Michael Ryan, solicitou que jovens se engajem no combate à pandemia e reflita sobre cada saída de casa quanto à duração, frequência e intensidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 16:26

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:26

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS
O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta quarta-feira (12), que não é possível culpar os jovens ou qualquer outro grupo por aumento no número de novos casos de covid-19.
"A pandemia não é culpa dos jovens, não é culpa dos idosos. É um vírus que está se espalhando. Uma vez que consegue entrar e se estabelecer numa área geográfica ou grupo de pessoas, representa uma ameaça a todos", afirmou Ryan durante coletiva para tirar dúvidas do público.
Neste Dia Internacional da Juventude, a líder técnica da resposta à covid-19, Maria Van Kerkhove, pediu que os jovens evitem locais com aglomeração e mantenham o distanciamento físico de pelo menos 1 metro de outras pessoas. "Se [as autoridades] pedirem para que fiquem em casa, por favor, fiquem em casa. Onde for pedido que usem máscaras, façam isso".
O diretor solicitou que a juventude se engaje no combate à pandemia e reflita sobre cada saída de casa quanto à duração, frequência e intensidade. "Se não pode evitar situações de contato próximo, pense no que podem fazer [para minimizar o risco]".
No início de agosto, dados da entidade indicaram que a proporção de infectados com idades entre 15 e 24 anos aumentou três vezes em cinco meses, de 24 de fevereiro a 12 de julho. Em coletivas de imprensa, Maria apontou surtos locais do novo coronavírus ocorridos em pubs e baladas na Europa, frequentados majoritariamente por jovens.

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