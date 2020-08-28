Média móvel aponta redução de mortes por coronavírus no ES

Vista aérea de Vitória e Vila Velha, regiões que segundo matemático apresentam redução de mortes por Covid-19 Crédito: Luciney Araújo

Espírito Santo apresentou redução no número de mortes provocadas pelo coronavírus . De acordo com a análise de Etereldes Gonçalves, membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e professor no curso de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), o Estado já ultrapassou a metade da descida do número de óbitos causados pela pandemia, de acordo com indicativos que contemplam os últimos 14 dias.

Os dados do professor ainda demonstram que, atualmente, a média móvel de mortes por coronavírus no Estado, ou seja, a média de óbitos calculados em um determinado período de tempo, está em 17,29. Esse número foi atingido a partir de uma análise de 14 dias e Etereldes informou que a média móvel anterior estava em 20,21. Isso representa uma diminuição de 14,49 % no valor.

Espírito Santo registrou queda no número de mortes causadas pelo coronavírus Crédito: Reprodução/Etereldes Gonçalves

37,07 mortes. O professor ressaltou que a descida da "ladeira" no gráfico é mais lenta do que foi a subida e isso se deve ao fato de ainda haver regiões do Espírito Santo que registram aumento no número de óbitos causados pela Covid-19. O gráfico utilizado por Etereldes, que se baseou em informações do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ), informa que, no pico da pandemia no Estado, a média móvel de 14 dias estava emmortes. O professor ressaltou que a descida da "ladeira" no gráfico é mais lenta do que foi a subida e isso se deve ao fato de ainda haver regiões do Espírito Santo que registram aumento no número de óbitos causados pela Covid-19.

Rádio CBN Vitória, Etereldes alegou que a Na última segunda-feira (24), durante entrevista ao repórter Fábio Botacin, da, Etereldes alegou que a Grande Vitória poderia sair da classificação de risco moderado para o nível de risco baixo de transmissão da Covid-19 ainda em setembro . Os dados apresentados pelo professor denotam que a região também apresentou queda na média móvel de mortes, que é um dos indicativos utilizados pelo Governo do Estado para atualizar o Mapa de Risco do Espírito Santo.

Como apresentado por Etereldes, a média móvel dos últimos 7 dias na Grande Vitória está em 5,14. Esse valor é 33,33 % menor do que o valor atingido anteriormente, de 7,71 no período. O valor máximo calculado na região foi de 24,43. O professor explicou também que o cálculo feito para a Grande Vitória foi de sete dias, em vez de 14, para chegar à média móvel, pois se trata de uma observação menos conservadora. Ele garantiu, porém, que isso não provoca diferença significativa na análise.

Na Grande Vitória, média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 5,14 Crédito: Reprodução/Etereldes Gonçalves

O indicador também apresentou redução no interior do Estado, segundo Etereldes. O gráfico, com cálculo de sete dias para a média móvel, indicou que o valor diminuiu em 31,11%. No período analisado anteriormente, a média estava em 12,86. Já em relação aos últimos sete dias, esse número atingiu 8,86. O pico, segundo os dados apresentados pelo professor, registrou uma média móvel de 17,43 óbitos pela Covid-19.

Interior do Estado registrou um pico de média móvel de 17,48 mortes Crédito: Reprodução/Etereldes Gonçalves

Etereldes informou que, no interior do Espírito Santo, a descida da curva não ultrapassou a metade, pois ainda há regiões onde os óbitos estão aumentando. Dentre estas, o professor destacou a microrregião Nordeste, que possui média móvel de mortes de 1,57.

Em comparação ao último período analisado (2,0), o valor diminuiu em 21,43% (média de 2 mortes), mas o professor afirma que isso não significa que os óbitos estejam reduzindo na região. O cálculo do valor foi feito com uma base de sete dias, pois, de acordo com Etereldes, é preferível fazer a análise com um espaço menor de tempo em regiões que apresentam aumento no índice.