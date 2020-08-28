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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.117 mortes e passa de 109 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 831 pessoas e provocou 12 óbitos

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:41
Petrobras realiza testes rápidos para Covid-19 em trabalhadores da companhia
Algumas empresas apostam no retorno gradual e estão conseguindo testar seus funcionários Crédito: Agência Petrobras
Espírito Santo chegou a 109.493 casos e 3.117 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (28). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 831 pessoas e provocou 12 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.522 registros da doença, seguida por Vitória (13.669), Serra (13.386 e Cariacica (10.468). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.844 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 97.531 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 291.109 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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