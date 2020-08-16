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Covid-19

Coronavírus no ES: mortes caem 28,9% na primeira quinzena de agosto

Assim como em julho, os primeiros quinze dias de agosto registram queda no número de mortes por coronavírus. Pela primeira vez, a comparação quinzenal também mostra queda no número de casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 07:00

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 07:00

Idosos jogando carteado na praça de Campo Grande durante a pandemia do novo coronavírus
Idosos jogando carteado na praça de Campo Grande durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O número de novas mortes por Covid-19 caiu na primeira quinzena de agosto. Com os dados da evolução da doença até este sábado (15), o Espírito Santo teve 319 óbitos pelo novo coronavírus nos primeiros quinze dias deste mês, 130 mortes a menos que os primeiros quinze dias de julho. A redução foi de 28,9% em relação ao mês anterior.
No total, o Estado chega a 2.863 mortos e 98.765 casos confirmados da doença. Este é o segundo mês seguido de redução no número de vítimas da pandemia, após o Espírito Santo atingir o pico de mortes em junho.

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Coronavírus no ES - mortes caem 28,9 por cento na primeira quinzena de agosto
Em relação ao número de infectados, esta é a primeira redução nos quinze primeiros dias do mês. Foram 20,4% casos confirmados a menos que no mês anterior, com uma diferença de 3.986 testes positivos neste mês.
Os dados levam em conta as informações divulgadas diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio do Painel Covid-19.

REDUÇÃO DE MORTES NA GRANDE VITÓRIA

Na Grande Vitória, também houve queda expressiva do número de mortes. Na primeira quinzena de agosto, 97 pessoas foram vítimas da Covid-19 nas quatro maiores cidades da região metropolitana. No mesmo período de julho, o número era de 222. A redução foi de 56,3%.
Vitória foi o município que apresentou maior redução de mortes: 60%. Foram 55 vítimas de Covid-19 nos primeiros 15 dias de julho. Em agosto, o número de pessoas mortas pela doença caiu para 22. 
Vila Velha apresentou queda de 57,5%, registrando 28 mortes na primeira quinzena de agosto. No mesmo período em julho foram 66. Já Cariacica teve redução de 55,5%, seguido da Serra, com 51%. 

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