O que as escolas vão fazer para evitar contaminação entre os alunos?

O governo do Estado publicou, no final de semana, o protocolo de biossegurança que as escolas deverão adotar para que seja autorizado o retorno presencial. Muitas instituições já vinham promovendo algumas ações, a partir de recomendações do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), mas, com as regras definitivas, agora estão oficialmente orientadas para implementar as medidas que vão viabilizar a volta às aulas, após mais de cinco meses de suspensão provocada pela pandemia de Covid-19.
Uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e aferição de temperatura fazem parte do kit padrão de todas para evitar a contaminação no ambiente escolar.
Nos Colégios Marista que, no Espírito Santo, têm unidades em Vila Velha e em Colatina, as medidas já vêm sendo preparadas como, por exemplo, a reorganização das salas de aula para garantir o distanciamento mínimo necessário, de 1,5 metro entre as pessoas.
O retorno das turmas será gradual para reduzir o fluxo de pessoas. Diariamente, na recepção do colégio, serão aferidas a temperatura de todas as pessoas que tiverem acesso à unidade, a exemplo do que já vem acontecendo no Estado do Maranhão, o primeiro a ter volta às atividades presenciais autorizada, segundo a assessoria de imprensa da instituição.
LANCHE ON-LINE
No Marista, a orientação é para que os pais deixem seus filhos na entrada sem demora, respeitando o distanciamento e as recomendações dos funcionários para evitar aglomeração. Com o mesmo objetivo, os intervalos e recreios serão intercalados. A cantina estará liberada, mas incentiva-se a compra do lanche on-line e o consumo dentro da sala de aula, mantendo assim a distância recomendada.
"O Colégio Marista Nossa Senhora da Penha (Vila Velha) já iniciou a preparação estrutural da unidade e estará pronto para o retorno das aulas presenciais tão logo sejam autorizadas. Ressaltamos que a volta será gradual e escalonada, com a manutenção das aulas on-line em tempo real. A instituição segue os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). E se mantém aberta ao diálogo com a comunidade escolar para que este momento transcorra da melhor forma possível", afirma o diretor Alair Bento dos Santos, por meio da assessoria.
Na Escola Monteiro, uma equipe médica foi contratada para auxiliar na implementação das medidas necessárias para o retorno às aulas presenciais. O gestor da instituição, Eduardo Costa Gomes, diz que as ações planejadas são equivalentes a procedimentos adotados na rotina hospitalar. "Nosso protocolo está em fase de finalização. Vamos respeitar tudo o que foi determinado pelo Estado, mas estamos analisando outras referências e o que for interessante, sempre com mais rigor para a segurança, vamos incorporar", destaca.
Entre as medidas que já estão em fase de execução está a instalação de pias em áreas externas para reduzir o fluxo de pessoas nos banheiros. Toda a escola também está sendo sinalizada e, na entrada dos espaços, haverá um mapa com indicação tanto sobre como fazer a limpeza e organização do mobiliário, quanto para sua utilização pela comunidade escolar.
SEM ADULTOS
Eduardo Gomes acrescenta que, no planejamento, serão reorganizados horários de entrada e saída, e o intervalo entre os turnos será maior para evitar que as turmas da manhã e da tarde se encontrem. O gestor diz que a escola também avalia a possibilidade de, neste primeiro momento, proibir o acesso de adultos ao espaço escolar.
Para sustentar o uso obrigatório de proteção facial, o Leonardo Da Vinci informou, pela assessoria, que já adquiriu mais de 20 mil máscaras descartáveis, além de máscaras reutilizáveis para alunos e colaboradores.
No Colégio Sagrado Coração de Maria, a diretora-geral Regina Coeli Faustini Baglioli ressalta que todas as dependências serão higienizadas nas mudanças dos turnos e sempre que necessário, com a limpeza de todos os ambientes, antes da chegada das pessoas envolvidas nas atividades presenciais.
"Para adentrar e permanecer no colégio, todos, exceto crianças abaixo de 3 anos, deverão utilizar máscara de tecido. Não será liberada a entrada de pessoas sem máscara, mesmo que apenas no estacionamento. Professores, disciplinares, porteiros e funcionários da secretaria, tesouraria, recepção e limpeza, além das máscaras, também farão uso do face shield (proteção facial de acrílico)", pontua Regina Baglioli, por meio da assessoria.
A princípio, as aulas estão suspensas até o dia 31 de agosto, e o governo ainda não definiu a data de retorno. Contudo, o próprio governador Renato Casagrande falou sobre a expectativa de retomada das atividades presenciais a partir de setembro.
CONFIRA ALGUMAS MEDIDAS DE ESCOLAS PARTICULARES:
UP
Medidas preventivas como aferição de temperatura, horários escalonados, treinamento de profissionais, uso de máscara e kit de higiene obrigatório são algumas das ações previstas para o início das aulas. Os bebedouros estarão disponíveis apenas para reabastecimento das garrafinhas individuais. As unidades serão equipadas com álcool em gel em todas as salas de uso pedagógico, banheiros, entrada e saída e áreas comuns, além de toda sinalização de higienização e distanciamento. Os intervalos e recreios serão intercalados. O uso de ambientes comuns, como as bibliotecas, será restrito e os parquinhos e pátios serão utilizados com horários escalonados e higienizados diversas vezes ao dia. Estão suspensos, por tempo indeterminado, as missas e eventos comemorativos presenciais que gerem aglomeração de público. As atividades extracurriculares também seguem paradas, para evitar o contato físico.
Aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel em todos os espaços de circulação e uso obrigatório de máscaras já estão no protocolo da escola, que também está fazendo obras para se adaptar às novas exigências impostas pela pandemia. Foram construídas, por exemplo, pias em áreas externas para diminuir o fluxo de pessoas nos banheiros. Todo o espaço está sendo sinalizado, com orientações para o distanciamento. Horário de entrada e saída será por turmas, assim como o recreio dos alunos. A escola trabalha com a consultoria de uma equipe médica.
Entre as medidas de biossegurança previstas estão a checagem diária de temperatura de alunos e colaboradores, escalas de horários de entrada e saída para evitar aglomeração, distanciamento entre alunos nos ambientes pedagógicos, revezamento de estudantes presencialmente e transmissão de aulas on-line, higienização de calçados nos acessos à escola, sanitização de ambientes e materiais a cada troca de turma.
Aferição da temperatura será adotada em todos os estudantes, funcionários e demais pessoas que comparecerem ao colégio. Será proibida a utilização de ar-condicionado e as salas deverão usar ventilação natural. Os bebedouros poderão ser utilizados apenas para o enchimento das garrafas de água, canecas ou copos. As salas de aula serão remanejadas e reorganizadas, de maneira que os estudantes mantenham a distância de 1,5 m² entre si e os demais, em todas as atividades presenciais. Parquinhos, biblioteca e laboratórios permanecerão fechados. Não haverá a prática de esportes coletivos.
Instalação de dispensadores e totens de álcool, tapetes sanitizantes na escola, demarcação e distanciamento dos assentos nas salas de aula, laboratórios e setores de atendimento, sinalizações de segurança são algumas das medidas já adotadas. O colégio também já definiu que o retorno às aulas será gradativo, mas outras medidas ainda estão em análise.
A escola já está com os tapetes sanitizantes instalados, assim como dispenser de álcool em gel em todas as salas, do ensino Fundamental I ao pré-vestibular, e totens com o produto em todas as entradas. Nas salas da Educação Infantil, cada professora estará com álcool para fazer a higienização das mãos dos alunos. Haverá entradas e saídas específicas por turma, com horários e locais diferentes, bem como espaços diferenciados para o recreio de cada turma. Os ambientes serão ventilados naturalmente, sem ar-condicionado ou ventilador. Entre a troca de turnos haverá a higienização dos mobiliários de cada sala. O uso de máscaras será obrigatório por todos os alunos, pais, professores e colaboradores.
Entre as medidas que serão implementadas estão a instalação de tapetes sanitizantes, aferição de temperatura, uso obrigatório e permanente de máscara, utilização de calçados exclusivos dentro das salas de aula, marcação do distanciamento social em toda a estrutura física, promovendo a circulação organizada dos alunos pelos ambientes da escola, com sinalização dos corredores em dois sentidos. As medidas também atingem setores como a biblioteca, com disponibilização do acervo em inglês e português em versão digital, possibilitando o acesso aos livros de forma remota. Não será permitida a prática de esportes de contato.
O UP Centro Educacional afirma que seguirá todos os protocolos determinados pelo Sinepe-ES e pelos órgãos estaduais competentes para o retorno de aulas presenciais, quando autorizadas, de forma segura para seus alunos e colaboradores.