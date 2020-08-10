O que as escolas vão fazer para evitar contaminação entre os alunos?

UP

Medidas preventivas como aferição de temperatura, horários escalonados, treinamento de profissionais, uso de máscara e kit de higiene obrigatório são algumas das ações previstas para o início das aulas. Os bebedouros estarão disponíveis apenas para reabastecimento das garrafinhas individuais. As unidades serão equipadas com álcool em gel em todas as salas de uso pedagógico, banheiros, entrada e saída e áreas comuns, além de toda sinalização de higienização e distanciamento. Os intervalos e recreios serão intercalados. O uso de ambientes comuns, como as bibliotecas, será restrito e os parquinhos e pátios serão utilizados com horários escalonados e higienizados diversas vezes ao dia. Estão suspensos, por tempo indeterminado, as missas e eventos comemorativos presenciais que gerem aglomeração de público. As atividades extracurriculares também seguem paradas, para evitar o contato físico.

Aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel em todos os espaços de circulação e uso obrigatório de máscaras já estão no protocolo da escola, que também está fazendo obras para se adaptar às novas exigências impostas pela pandemia. Foram construídas, por exemplo, pias em áreas externas para diminuir o fluxo de pessoas nos banheiros. Todo o espaço está sendo sinalizado, com orientações para o distanciamento. Horário de entrada e saída será por turmas, assim como o recreio dos alunos. A escola trabalha com a consultoria de uma equipe médica.

Entre as medidas de biossegurança previstas estão a checagem diária de temperatura de alunos e colaboradores, escalas de horários de entrada e saída para evitar aglomeração, distanciamento entre alunos nos ambientes pedagógicos, revezamento de estudantes presencialmente e transmissão de aulas on-line, higienização de calçados nos acessos à escola, sanitização de ambientes e materiais a cada troca de turma.

Aferição da temperatura será adotada em todos os estudantes, funcionários e demais pessoas que comparecerem ao colégio. Será proibida a utilização de ar-condicionado e as salas deverão usar ventilação natural. Os bebedouros poderão ser utilizados apenas para o enchimento das garrafas de água, canecas ou copos. As salas de aula serão remanejadas e reorganizadas, de maneira que os estudantes mantenham a distância de 1,5 m² entre si e os demais, em todas as atividades presenciais. Parquinhos, biblioteca e laboratórios permanecerão fechados. Não haverá a prática de esportes coletivos.

Instalação de dispensadores e totens de álcool, tapetes sanitizantes na escola, demarcação e distanciamento dos assentos nas salas de aula, laboratórios e setores de atendimento, sinalizações de segurança são algumas das medidas já adotadas. O colégio também já definiu que o retorno às aulas será gradativo, mas outras medidas ainda estão em análise.

A escola já está com os tapetes sanitizantes instalados, assim como dispenser de álcool em gel em todas as salas, do ensino Fundamental I ao pré-vestibular, e totens com o produto em todas as entradas. Nas salas da Educação Infantil, cada professora estará com álcool para fazer a higienização das mãos dos alunos. Haverá entradas e saídas específicas por turma, com horários e locais diferentes, bem como espaços diferenciados para o recreio de cada turma. Os ambientes serão ventilados naturalmente, sem ar-condicionado ou ventilador. Entre a troca de turnos haverá a higienização dos mobiliários de cada sala. O uso de máscaras será obrigatório por todos os alunos, pais, professores e colaboradores.

Entre as medidas que serão implementadas estão a instalação de tapetes sanitizantes, aferição de temperatura, uso obrigatório e permanente de máscara, utilização de calçados exclusivos dentro das salas de aula, marcação do distanciamento social em toda a estrutura física, promovendo a circulação organizada dos alunos pelos ambientes da escola, com sinalização dos corredores em dois sentidos. As medidas também atingem setores como a biblioteca, com disponibilização do acervo em inglês e português em versão digital, possibilitando o acesso aos livros de forma remota. Não será permitida a prática de esportes de contato.