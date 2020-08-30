Com blitze, bares fecham na Lama e no Triângulo, em Vitória

Bares em Vitória na noite de sábado (29): Rua da Lama Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta, no último domingo (16), mostrou Um vídeo recebido pela reportagem deno último domingo (16), mostrou várias pessoas reunidas em um bar na Rua da Lama, em Jardim da Penha, aglomeradas e bebendo . A pessoa que registrou a imagem, e que é moradora da região, afirmou, na ocasião, que não era a primeira vez que o estabelecimento funciona como se não houve uma crise sanitária e restrições para determinadas atividades.

Já neste sábado (29), durante a blitize, com a passagem da Guarda Municipal de Vitória, e viaturas da Polícia Militar que estavam no local, a Rua da Lama, por exemplo, ficou praticamente vazia. Em um dos bares, as mesas estavam recolhidas e era possível ver algumas pessoas andando na rua com copos de bebidas na mão, saindo dos comércios.

Em nota, a prefeitura da Capital explicou que os estabelecimentos visitados que estão funcionando de forma irregular estão sendo orientados a paralisar suas atividades ou se adequarem às normas. "Neste sábado (29), a equipe está trabalhado desde o início da tarde e vai até 01 hora da manhã. A ação de fiscalização continuará neste domingo", informou.

As regras de como bares, restaurantes e lojas devem funcionar seguem a classificação de cada município no Mapa de Risco do Estado , elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Vitória, por exemplo, está em risco moderado.

Your browser does not support the video tag.

Restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.

Bares em Vitória na noite de sábado (29)

De acordo com a Prefeitura de Vitória, desde o início da pandemia, foram recebidas 5.729 denúncias, 4.270 vistorias realizadas e 1.264 estabelecimentos fechados ou orientados a funcionar de forma regular após a fiscalização.

Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória informou que a equipe integrada de fiscalização, que envolve a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, está realizando ações em diversos locais da capital, de acordo com as denúncias feitas através do 156 ou do aplicativo Vitória Online.

"A Prefeitura de Vitória ressalta que o momento ainda é de pandemia, que as pessoas, por segurança, devem evitar aglomerações e usar máscaras, mantendo também a higiene das mãos com água e sabão e álcool em gel", disse.

A POLÊMICA ENVOLVENDO O FUNCIONAMENTO DOS BARES EM VITÓRIA