Afinal, crianças estão liberadas para frequentar shoppings no ES?

Desde a última segunda-feira (24), crianças menores de 12 anos podem frequentar os shoppings no ES Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Desde a última segunda-feira (24), crianças menores de 12 anos estão liberadas a frequentar os shoppings centers no Espírito Santo. A liberação foi oficialmente publicada em edição Extra do Diário Oficial de sábado (22) e entrou em vigor no primeiro dia útil seguinte. Apesar da liberação, existem regras para a presença de crianças nesses locais.

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Com a mudança, não há mais restrições por idade para frequentar os centros comerciais. Em nota, a Sesa informou que não há especificações para outros tipos de estabelecimentos comerciais e a portaria é exclusivamente voltada aos shoppings.

FUNCIONAMENTO

Com a divulgação do último mapa de risco, os estabelecimentos do Estado estão funcionando de segunda a sábado, no horário das 12h às 20h. Em relação às praças de alimentação, estas estão liberadas para funcionar diariamente (segunda a domingo), das 12h às 18h, conforme autorizado pelo decreto do Governo estadual.

Para que atendam o público, os shoppings devem seguir os protocolos sanitários necessários durante o período da pandemia do novo coronavírus, entre elas a checagem obrigatória da temperatura no acesso do cliente ao local, uso obrigatório de máscara por parte dos frequentadores e limitação de clientes por loja (um a cada 10 m²). Nas praças de alimentação, é obrigatório o distanciamento entre as mesas, além da disposição de álcool em gel por parte dos restaurantes.

Em relação aos cinemas dos shoppings, este segmento ainda segue impedido de funcionar como ocorria antes da pandemia. Está liberado, contudo, a exibição de filmes na modalidade drive-in, seguindo também os protocolos de segurança sanitários estabelecidos por decreto.

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