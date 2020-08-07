Desfile de 7 de Setembro em Brasília é cancelado para evitar aglomeração

Com o intuito de evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus , o Ministério da Defesa decidiu cancelar a realização do tradicional desfile de Sete de Setembro, Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O Brasil registra cerca de 3 milhões de casos de Covid-19 e quase 100 mil mortes decorrentes da doença

Desfile de Sete de Setembro, Dia da Independência, em Brasília, em 2018 Crédito: Marcos Corrêa/PR

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, determinou, por meio de uma portaria, que os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira orientem suas respectivas Forças a se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos relativos ao 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil, como desfiles, paradas, demonstrações ou outros que possam causar concentração de pessoas.

A decisão está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) e, na prática, cancela o tradicional desfile de Sete de Setembro, que reúne, além dos militares, altas autoridades, como o presidente da República, estudantes que participam da parada, além de uma grande plateia formada por pessoas de todo o Distrito Federal e de outros Estados.

"Tradicionalmente as Forças Armadas estão envolvidas junto com a sociedade nos festejos relacionados à Semana da Pátria, que marca a data de emancipação do Brasil, ocasião em que é estimulada a ampla manifestação dos valores cívicos em todo território nacional, por meio de atividades culturais e solenidades específicas", comenta a portaria.

"Todavia, como é de amplo conhecimento, o País, como considerável parte do mundo, enfrenta a pandemia do COVID-19, não sendo recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação", acrescenta, destacando ainda que "as condições atuais indicam que tal recomendação deva ainda vigorar durante o mês de setembro, abrangendo, assim, o período de celebração do 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil".