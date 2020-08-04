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Gastos públicos

Senador do ES pede na Justiça que Bolsonaro pague custos de produção de cloroquina

Fabiano Contarato solicita que o valor seja descontado da folha de pagamento do presidente. Medicamento não tem eficácia comprovada para contra a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 11:12

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:12

Senador Fabiano Contarato (Rede)
Senador Fabiano Contarato (Rede) pede que Jair Bolsonaro pague o valor correspondente aos gastos públicos com produção e aquisição de cloroquina Crédito: Edilson Rodrigues
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) entrou na Justiça nesta terça-feira (4) contra a União e o presidente da República.
O parlamentar pede que Jair Bolsonaro pague o valor correspondente aos gastos públicos com produção e aquisição de cloroquina para tratamento do novo coronavírus.
Na peça, Contarato solicita que o valor seja descontado da folha de pagamento do presidente. A ação também pede que o governo suspenda a produção e a aquisição do medicamento com essa finalidade.
O remédio não tem eficácia comprovada contra a doença. O senador diz no processo que houve dano financeiro ao patrimônio da União e que o ato deve ser declarado nulo.
"A saúde pública está sendo exposta a um risco gravíssimo. Recorremos à Justiça porque não há estudo científico que comprove a eficácia dos medicamentos", diz Contarato.

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