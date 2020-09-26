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Previsão do tempo

Fim de semana será de sol, calor e ventania em todo o ES

Temperatura deve chegar aos 34º na Região Metropolitana, mas litoral do Estado terá ventos fortes, segundo previsão do Incaper

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 16:20
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Praia cheia em Vitória: fim de semana será de sol e calor Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
O final de semana vai ser quente no Espírito Santo. A previsão para este sábado (26) e domingo (27) é de muito calor e céu ensolarado, uma vez que a atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens em todo o Estado. Não chove, mas há expectativa de ventos fortes na faixa litorânea.
A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Neste sábado (26), o sol predomina pelo Estado, com poucas nuvens e temperaturas máximas chegando aos 34º na Região Sul e a 31º na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral Sul e Metropolitano.

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O domingo (27) deve ser de ainda menos nuvens. Segundo o Incaper, o vento deve soprar com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ocorrer algumas rajadas mais intensas, também, entre o litoral Sul e o Metropolitano. Não chove e faz calor em todo o Espírito Santo, com temperaturas máximas chegando aos 34º. 

VEJA A PREVISÃO POR REGIÃO PARA DOMINGO (27)

  • Grande Vitória: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral. 
  • Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.
  • Região Sul: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral. 
  • Nas áreas menos elevadas mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

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  • Região Serrana: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva.
  • Nas áreas menos elevadas mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Norte: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva.
  • Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.
  • Região Noroeste: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. 
  • Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 18 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.
  • Região Nordeste: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.
  • Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.

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