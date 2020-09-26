Fim de semana será de sol, calor e ventania em todo o ES

O final de semana vai ser quente no Espírito Santo. A previsão para este sábado (26) e domingo (27) é de muito calor e céu ensolarado, uma vez que a atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens em todo o Estado. Não chove, mas há expectativa de ventos fortes na faixa litorânea.
A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Neste sábado (26), o sol predomina pelo Estado, com poucas nuvens e temperaturas máximas chegando aos 34º na Região Sul e a 31º na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral Sul e Metropolitano.
O domingo (27) deve ser de ainda menos nuvens. Segundo o Incaper, o vento deve soprar com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ocorrer algumas rajadas mais intensas, também, entre o litoral Sul e o Metropolitano. Não chove e faz calor em todo o Espírito Santo, com temperaturas máximas chegando aos 34º.
VEJA A PREVISÃO POR REGIÃO PARA DOMINGO (27)
- Grande Vitória: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral.
- Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.
- Região Sul: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral.
- Nas áreas menos elevadas mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
- Região Serrana: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva.
- Nas áreas menos elevadas mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.
- Região Norte: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.
- Região Noroeste: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva.
- Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 18 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.
- Região Nordeste: Poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.
- Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.