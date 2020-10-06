Calor no ES se aproxima de temperatura recorde de 51 anos atrás

Temperatura máxima do ano no Estado foi de 41,5º, no último dia 3 Crédito: Fernando Madeira

42,5ºC em A onda de calor que afeta todo o Brasil desde o final do mês de setembro também causa reflexos no Espírito Santo e pode bater um recorde que já dura 51 anos. No dia 9 de janeiro de 1969, o Estado registrou a temperatura deem Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, que até hoje é o maior valor já registrado no Espírito Santo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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No último dia 3, porém, segundo o Inmet, o Estado registrou a maior temperatura do ano, que ficou próxima ao maior valor da história. Em Alegre, também na região Sul, os termômetros marcaram 41,5ºC. No mesmo dia, o Espírito Santo teve a segunda maior temperatura do ano: 38,4ºC em Muniz Freire, região Serrana.

Em Vitória, a maior temperatura já observada foi de 39,6°C, em 25 de fevereiro de 2005, no bairro Ilha de Santa Maria. O Inmet informou ainda que, neste ano, a maior temperatura registrada na Capital foi de 37,3º, no mesmo bairro.

PREVISÃO DE RECORDE NO BRASIL

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a temperatura máxima já registrada no Brasil é de 44,7º, em Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005. Nessa segunda-feira (5), porém, os termômetros indicaram uma temperatura de 44,6º em Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, e em Nova Maringá, no Mato Grosso.