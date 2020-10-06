A onda de calor que afeta todo o Brasil desde o final do mês de setembro também causa reflexos no Espírito Santo e pode bater um recorde que já dura 51 anos. No dia 9 de janeiro de 1969, o Estado registrou a temperatura de 42,5ºC em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, que até hoje é o maior valor já registrado no Espírito Santo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Calor no ES se aproxima de temperatura recorde de 51 anos atrás
No último dia 3, porém, segundo o Inmet, o Estado registrou a maior temperatura do ano, que ficou próxima ao maior valor da história. Em Alegre, também na região Sul, os termômetros marcaram 41,5ºC. No mesmo dia, o Espírito Santo teve a segunda maior temperatura do ano: 38,4ºC em Muniz Freire, região Serrana.
Em Vitória, a maior temperatura já observada foi de 39,6°C, em 25 de fevereiro de 2005, no bairro Ilha de Santa Maria. O Inmet informou ainda que, neste ano, a maior temperatura registrada na Capital foi de 37,3º, no mesmo bairro.
PREVISÃO DE RECORDE NO BRASIL
O portal Climatempo divulgou nesta terça-feira (6) que o Brasil pode registrar um recorde absoluto de calor nesta semana. De acordo com o site, a onda de calor que acometeu o país desde o final de setembro estabeleceu novos recordes em vários estados, mas poderá evoluir para uma nova máxima da temperatura nacional.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a temperatura máxima já registrada no Brasil é de 44,7º, em Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005. Nessa segunda-feira (5), porém, os termômetros indicaram uma temperatura de 44,6º em Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, e em Nova Maringá, no Mato Grosso.
Essa foi a segunda maior temperatura registrada no país, empatando com Orleans, em Santa Catarina que, no dia 6 de janeiro de 1963, também atingiu 44,6º. O portal Climatempo ressaltou que a onda de calor do início da primavera deste ano está "refazendo a climatologia de temperatura em parte do Brasil" e que recordes da onda de calor de 2014 já foram batidos.