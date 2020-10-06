Brasil pode bater recorde absoluto de calor nesta semana

Essa foi a segunda maior temperatura registrada no país, empatando com Orleans, em Santa Catarina que, no dia 6 de janeiro de 1963, também atingiu 44,6º. O portal Climatempo ressaltou que a onda de calor do início da primavera deste ano está "refazendo a climatologia de temperatura em parte do Brasil" e que recordes da onda de calor de 2014 já foram batidos.