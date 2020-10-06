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Clima

Brasil pode bater recorde absoluto de calor nesta semana

De acordo com o Inmet, o recorde histórico é de 44,7º, em Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005, mas temperaturas mais altas podem ser registradas nesta semana no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 16:55

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:55

Calor na Grande Vitória
Temperaturas superiores a 44,6º já foram registradas neste ano no Brasil Crédito: Vitor Jubini
Brasil pode bater recorde absoluto de calor nesta semana
O portal Climatempo divulgou nesta terça-feira (6) que o Brasil pode registrar um recorde absoluto de calor nesta semana. De acordo com o site, a onda de calor que acometeu o país desde o final de setembro estabeleceu novos recordes em vários estados, mas poderá evoluir para uma nova máxima da temperatura nacional.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a temperatura máxima já registrada no Brasil é de 44,7º, em Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005. Nessa segunda-feira (5), porém, os termômetros indicaram uma temperatura de 44,6º em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, e em Nova Maringá, no Mato Grosso.
Essa foi a segunda maior temperatura registrada no país, empatando com Orleans, em Santa Catarina que, no dia 6 de janeiro de 1963, também atingiu 44,6º.  O portal Climatempo ressaltou que a onda de calor do início da primavera deste ano está "refazendo a climatologia de temperatura em parte do Brasil" e que recordes da onda de calor de 2014 já foram batidos.

RECORDES NO ES

No Espírito Santo, o Inmet informou que a maior temperatura registrada no ano de 2020 foi de 41,5°C em Alegre, região Sul, no último dia 3. Esse valor é próximo ao recorde histórico do Estado, de 42,5º em Cachoeiro de Itapemirim, também na região Sul, no dia 9 de janeiro de 1969.
A segunda temperatura mais alta neste ano foi observada em Muniz Freire, também no dia 3 deste mês de setembro, de 38,4°C. Já em Vitória, a máxima do ano foi de 37,3°C no dia 3 de abril, no bairro Ilha de Santa Maria. O recorde histórico da Capital foi registrado no dia 25 de fevereiro de 2005, no mesmo bairro, marcando 39,6°C.

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