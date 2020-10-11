Tempo instável e chuvas continuam neste domingo e segunda no ES

Chuva na Grande Vitória: feriadão será de tempo fechado Crédito: Fernando Madeira

O domingo deve ser com muitas nuvens e poucas aberturas de sol em todas as regiões. Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 21º e máxima de 25º. Nas Regiões Sul e Serrana, haverá sol com variação de nuvens, também com previsão de chuvas rápidas. As máximas são de até 27º.

Já na segunda-feira, segundo o instituto, os ventos úmidos que sopram do mar devem provocar chuva por toda faixa litorânea do Estado. Na região Sul e Serrana, o tempo fica nublado mais sem chuva. Na Região Norte e Noroeste, chove pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos.

As temperaturas na segunda devem sofrer ligeiro aumento. Em Vitória, a mínima prevista é de 21º e máxima de 27º. Na Região Serrana, a temperatura pode chegar aos 29º. Já no Sul, a máxima chega aos 30º, de acordo com o Incaper.

ALERTA DE VENTOS DE ATÉ 60 KM/H NO LITORAL DO ES

Os ventos fortes de direção Sudeste a Leste são provocados pela passagem de uma frente fria no litoral, que também é a causadora da queda na temperatura.

TEMPORAL NO SUL PROVOCOU DESTRUIÇÃO EM GUAÇUÍ

Diversas casas e comércios dos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores foram destelhados e ficaram parcialmente destruídos com a ventania. Equipes da prefeitura fizeram a limpeza nas ruas e vistorias nos imóveis afetados no sábado (10). Veja fotos da destruição: