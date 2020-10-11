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Previsão do tempo

Tempo instável e chuvas continuam neste domingo e segunda no ES

Temperaturas devem seguir baixas em função da passagem de uma frente fria no litoral capixaba, que também tem trazido ventos e chuva na costa do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 11:59

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 11:59

Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória: feriadão será de tempo fechado Crédito: Fernando Madeira
O tempo continua fechado em todo o Espírito Santo neste domingo (11) e na maioria do Estado na segunda-feira (12). A previsão para o restante do feriadão é de céu nublado e tempo instável, com chuvas em alguns momentos, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). As temperaturas também seguem mais baixas.
O domingo deve ser com muitas nuvens e poucas aberturas de sol em todas as regiões. Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 21º e máxima de 25º. Nas Regiões Sul e Serrana, haverá sol com variação de nuvens, também com previsão de chuvas rápidas. As máximas são de até 27º. 

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Já na segunda-feira, segundo o instituto, os ventos úmidos que sopram do mar devem provocar chuva por toda faixa litorânea do Estado. Na região Sul e Serrana, o tempo fica nublado mais sem chuva. Na Região Norte e Noroeste, chove pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos.
As temperaturas na segunda devem sofrer ligeiro aumento. Em Vitória, a mínima prevista é de 21º e máxima de 27º. Na Região Serrana, a temperatura pode chegar aos 29º. Já no Sul, a máxima chega aos 30º, de acordo com o Incaper.

ALERTA DE VENTOS DE ATÉ  60 KM/H NO LITORAL DO ES

Continua valendo até segunda o alerta emitido no sábado (10) pela Marinha do Brasil para ventos intensos de até 60 quilômetros por hora nas faixas litorâneas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.
Os ventos fortes de direção Sudeste a Leste são provocados pela passagem de uma frente fria no litoral, que também é a causadora da queda na temperatura.

TEMPORAL NO SUL PROVOCOU DESTRUIÇÃO EM GUAÇUÍ

Em Guaçuí, o temporal da última sexta-feira (9) deixou um rastro de destruição. Um vendaval destelhou casas e empresas e fez com que moradores tivessem que deixar suas casas. A prefeitura estuda decretar situação de calamidade por conta dos estragos.
Diversas casas e comércios dos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores foram destelhados e ficaram parcialmente destruídos com a ventania. Equipes da prefeitura fizeram a limpeza nas ruas e vistorias nos imóveis afetados no sábado (10). Veja fotos da destruição:

Chuva em Guaçuí

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