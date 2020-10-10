Instituto emite novo alerta de tempestade e chuvas intensas para o ES

Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

No aviso, o Inpe diz que a chuva forte virá acompanhada de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo. Em alguns pontos, principalmente na faixa litorânea, os volumes de chuva poderão ultrapassar os 50 milímetros.

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O alerta começou a valer às 10h deste sábado (10) e expira às 23h59 de hoje. O aviso amarelo, de atenção, diz que há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.

"Acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Siga as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes", diz o instituto.

Chuva em Guaçuí

CHUVA NO ES

No Twitter, o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que a Defesa Civil estadual está acompanhando as ocorrências e alerta para que as pessoas avisem as autoridades em caso de emergência.

A Defesa Civil Estadual está acompanhando as ocorrências ocasionadas pelas chuvas e vendavais nas últimas 24h, com apoio do Corpo de Bombeiros. Ainda estamos em estado de alerta. Fique atento e em caso de emergência ligue 193. pic.twitter.com/t6PnkQdY92 — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 10, 2020

Em Vitória, internautas relataram relâmpagos e trovões em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Bento Ferreira. Ainda não há informações de ocorrências atendidas pela Defesa Civil do município.