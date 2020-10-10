Instituto emite novo alerta de tempestade e chuvas intensas para o ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta na manhã deste sábado (10) para chuvas intensas, acumulado de chuva e tempestade para os 78 municípios do Espírito Santo.
No aviso, o Inpe diz que a chuva forte virá acompanhada de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo. Em alguns pontos, principalmente na faixa litorânea, os volumes de chuva poderão ultrapassar os 50 milímetros.
O alerta começou a valer às 10h deste sábado (10) e expira às 23h59 de hoje. O aviso amarelo, de atenção, diz que há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
"Acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Siga as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes", diz o instituto.
Chuva em Guaçuí
CHUVA NO ES
O sábado do capixaba já amanheceu nublado, com relâmpagos e trovões. Já na sexta-feira (9), a chuva causou estragos em Aracruz e Guaçuí. Nesta manhã, moradores da Grande Vitória relataram fortes estrondos e raios no céu de alguns municípios.
No Twitter, o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que a Defesa Civil estadual está acompanhando as ocorrências e alerta para que as pessoas avisem as autoridades em caso de emergência.
Em Vitória, internautas relataram relâmpagos e trovões em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Bento Ferreira. Ainda não há informações de ocorrências atendidas pela Defesa Civil do município.