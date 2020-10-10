Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso de atenção

Instituto emite novo alerta de tempestade e chuvas intensas para o ES

Sábado amanheceu nublado, com chuvas, relâmpagos e trovões na Grande Vitória. Temporal também já deixou estragos em Guaçuí na noite de sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 11:43

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 11:43

Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta na manhã deste sábado (10) para chuvas intensas, acumulado de chuva e tempestade para os 78 municípios do Espírito Santo.
No aviso, o Inpe diz que a chuva forte virá acompanhada de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo. Em alguns pontos, principalmente na faixa litorânea, os volumes de chuva poderão ultrapassar os 50 milímetros.

Veja Também

Forte chuva com raios e trovões atinge o Espírito Santo

O alerta começou a valer às 10h deste sábado (10) e expira às 23h59 de hoje. O aviso amarelo, de atenção, diz que há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
"Acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Siga as eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes", diz o instituto.

Chuva em Guaçuí

CHUVA NO ES

O sábado do capixaba já amanheceu nublado, com relâmpagos e trovões. Já na sexta-feira (9), a chuva causou estragos em Aracruz e Guaçuí. Nesta manhã, moradores da Grande Vitória relataram fortes estrondos e raios no céu de alguns municípios.
No Twitter, o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que a Defesa Civil estadual está acompanhando as ocorrências e alerta para que as pessoas avisem as autoridades em caso de emergência.

Veja Também

Afinal, por que está fazendo tanto calor no Espírito Santo?

Em Vitória, internautas relataram relâmpagos e trovões em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Bento Ferreira. Ainda não há informações de ocorrências atendidas pela Defesa Civil do município.
Dia amanheceu nublado em Vitória e em várias regiões do ES
Dia amanheceu nublado em Vitória e em várias regiões do ES Crédito: Pedro Permuy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados