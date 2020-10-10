Forte chuva com raios e trovões atinge o Espírito Santo

A noite de sexta-feira (9) foi de muito calor e tempo "abafado" para boa parte dos capixabas, mas em algumas regiões do Espírito Santo, a chuva já apareceu causando estragos pelo menos nos municípios de Aracruz e Guaçuí. Já na manhã deste sábado (10), moradores da Grande Vitória registraram chuva forte em alguns bairros, acompanhada de relâmpagos e fortes estrondos de trovão.
Em Vitória, internautas relataram relâmpagos e trovões em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Bento Ferreira. Ainda não há informações de ocorrências atendidas pela Defesa Civil do município.
GUAÇUÍ
Em Guaçuí, o forte temporal provocou estragos na noite de sexta-feira (9) nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. Casas ficaram destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".
Chuva em Guaçuí
Além dos bairros destruídos, o acesso ao município de Guaçuí, feito por meio da rodovia ES 484, ficou bloqueado em decorrência de uma queda de árvores ocasionada pelo forte vendaval e máquinas tiveram que ser usadas para liberar o tráfego na região.
Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que está enviando uma equipe para avaliar qualquer avaria dentro da competência estadual.
DOMINGOS MARTINS
Na BR 262, em Domingos Martins, uma motorista, internauta de A Gazeta, relatou ter contado 7 árvores caídas em um trecho na localidade de Vitor Hugo.
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) fez o alerta pelo Twitter.
ARACRUZ
Em Aracruz, o temporal também foi durante a noite de sexta-feira (9). De acordo com a Defesa Civil, o local mais atingido foi o bairro Recanto Feliz, conjunto habitacional do programa "Minha Casa, Minha Vida", em Guaraná.
De acordo com a TV Gazeta Norte, a Prefeitura de Aracruz informou que o bairro Nair Costa Belo também foi bastante atingido. As chuvas provocaram destelhamento de casas. Não há registros de feridos. A PMA por meio da Defesa Civil e de servidores de outros órgãos municipais estiveram no local durante a madrugada para apoiar a população na tomada das primeiras providências de socorro aos moradores.
Nesta segunda-feira (10), foram encaminhados para o local representantes da Secretaria de Habitação e Defesa Civil, que está fazendo um levantamento das necessidades; a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, que encaminhou equipe mecanizada e pessoal de limpeza; Secretaria de Obras e Infraestrutura, que está apoiando no restabelecimento da energia elétrica para os moradores; a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que está preparada para auxiliar as famílias. Caso seja necessário providenciar algum tipo de abrigo, a Secretaria de Educação colocou à disposição as escolas existentes na região.