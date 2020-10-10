Forte chuva com raios e trovões atinge o Espírito Santo

Dia amanheceu nublado em Vitória e em várias regiões do ES Crédito: Pedro Permuy

chuva forte em alguns bairros, acompanhada de relâmpagos e fortes estrondos de trovão. A noite de sexta-feira (9) foi de muito calor e tempo "abafado" para boa parte dos capixabas, mas em algumas regiões do Espírito Santo , a chuva já apareceu causando estragos  pelo menos nos municípios de Aracruz e Guaçuí. Já na manhã deste sábado (10), moradores da Grande Vitória registraramem alguns bairros, acompanhada de relâmpagos e fortes estrondos de trovão.

Em Vitória , internautas relataram relâmpagos e trovões em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Bento Ferreira. Ainda não há informações de ocorrências atendidas pela Defesa Civil do município.

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GUAÇUÍ

Em Guaçuí , o forte temporal provocou estragos na noite de sexta-feira (9) nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. Casas ficaram destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".

Chuva em Guaçuí

Além dos bairros destruídos, o acesso ao município de Guaçuí, feito por meio da rodovia ES 484, ficou bloqueado em decorrência de uma queda de árvores ocasionada pelo forte vendaval e máquinas tiveram que ser usadas para liberar o tráfego na região.

DOMINGOS MARTINS

Na BR 262, em Domingos Martins, uma motorista, internauta de A Gazeta, relatou ter contado 7 árvores caídas em um trecho na localidade de Vitor Hugo.

Árvores caídas em trecho da BR 262, em Domingos Martins Crédito: Maria Luísa Amorim Purcino | Internauta

09h40 - Em Domingos Martins/ES, entre os Km 70 e 80 da BR 262, Vitor Hugo, pista interditada devido queda de várias árvores na pista. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) October 10, 2020

ARACRUZ

Em Aracruz, o temporal também foi durante a noite de sexta-feira (9). De acordo com a Defesa Civil, o local mais atingido foi o bairro Recanto Feliz, conjunto habitacional do programa "Minha Casa, Minha Vida", em Guaraná.

De acordo com a TV Gazeta Norte, a Prefeitura de Aracruz informou que o bairro Nair Costa Belo também foi bastante atingido. As chuvas provocaram destelhamento de casas. Não há registros de feridos. A PMA por meio da Defesa Civil e de servidores de outros órgãos municipais estiveram no local durante a madrugada para apoiar a população na tomada das primeiras providências de socorro aos moradores.

Nesta segunda-feira (10), foram encaminhados para o local representantes da Secretaria de Habitação e Defesa Civil, que está fazendo um levantamento das necessidades; a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, que encaminhou equipe mecanizada e pessoal de limpeza; Secretaria de Obras e Infraestrutura, que está apoiando no restabelecimento da energia elétrica para os moradores; a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que está preparada para auxiliar as famílias. Caso seja necessário providenciar algum tipo de abrigo, a Secretaria de Educação colocou à disposição as escolas existentes na região.