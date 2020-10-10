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Chuva no ES

Forte chuva com raios e trovões atinge o Espírito Santo

Precipitação foi registrada em alguns municípios da Grande Vitória e em outras regiões do Estado. Veja fotos e vídeos do temporal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 10:47

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 10:47

Dia amanheceu nublado em Vitória e em várias regiões do ES
Dia amanheceu nublado em Vitória e em várias regiões do ES Crédito: Pedro Permuy
A noite de sexta-feira (9) foi de muito calor e tempo "abafado" para boa parte dos capixabas, mas em algumas regiões do Espírito Santo, a chuva já apareceu causando estragos  pelo menos nos municípios de Aracruz e Guaçuí. Já na manhã deste sábado (10), moradores da Grande Vitória registraram chuva forte em alguns bairros, acompanhada de relâmpagos e fortes estrondos de trovão.
Em Vitória, internautas relataram relâmpagos e trovões em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Bento Ferreira. Ainda não há informações de ocorrências atendidas pela Defesa Civil do município.

GUAÇUÍ

Em Guaçuí, o forte temporal provocou estragos na noite de sexta-feira (9) nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. Casas ficaram destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".

Chuva em Guaçuí

Além dos bairros destruídos, o acesso ao município de Guaçuí, feito por meio da rodovia ES 484, ficou bloqueado em decorrência de uma queda de árvores ocasionada pelo forte vendaval e máquinas tiveram que ser usadas para liberar o tráfego na região.
Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que está enviando uma equipe para avaliar qualquer avaria dentro da competência estadual.

DOMINGOS MARTINS

Na BR 262, em Domingos Martins, uma motorista, internauta de A Gazeta, relatou ter contado 7 árvores caídas em um trecho na localidade de Vitor Hugo.
Árvores caídas em trecho da BR 262, em Domingos Martins
Árvores caídas em trecho da BR 262, em Domingos Martins Crédito: Maria Luísa Amorim Purcino | Internauta
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) fez o alerta pelo Twitter.

ARACRUZ

Em Aracruz, o temporal também foi durante a noite de sexta-feira (9). De acordo com a Defesa Civil, o local mais atingido foi o bairro Recanto Feliz, conjunto habitacional do programa "Minha Casa, Minha Vida", em Guaraná.
De acordo com a TV Gazeta Norte, a Prefeitura de Aracruz informou que o bairro Nair Costa Belo também foi bastante atingido. As chuvas provocaram destelhamento de casas. Não há registros de feridos. A PMA por meio da Defesa Civil e de servidores de outros órgãos municipais estiveram no local durante a madrugada para apoiar a população na tomada das primeiras providências de socorro aos moradores.
Nesta segunda-feira (10), foram encaminhados para o local representantes da Secretaria de Habitação e Defesa Civil, que está fazendo um levantamento das necessidades; a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, que encaminhou equipe mecanizada e pessoal de limpeza; Secretaria de Obras e Infraestrutura, que está apoiando no restabelecimento da energia elétrica para os moradores; a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que está preparada para auxiliar as famílias. Caso seja necessário providenciar algum tipo de abrigo, a Secretaria de Educação colocou à disposição as escolas existentes na região.

Chuva causa estragos em Aracruz

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