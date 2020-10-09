Novo mapa de risco é válido de segunda-feira (12) até o dia 18 de outubro Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O novo mapa de risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo mostra que 75 cidades permanecem na classificação de "risco baixo", quase a totalidade do território capixaba. Apenas Montanha, Ibatiba e Anchieta estão em risco moderado. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (9) pelo governador do Estado, Renato Casagrande

Your browser does not support the audio element. Covid-19: ES volta a ter 3 cidades em risco moderado e 75 em risco baixo

O novo mapa, anunciado nesta sexta (9), passa a valer na próxima segunda-feira (12) com vigência até o dia 18 de outubro. Já no último mapa de risco, divulgado no dia 2 de outubro, os municípios em risco moderado eram apenas dois: São José do Calçado e Piúma, que agora migraram para "risco baixo".

O novo mapa de risco que entra em vigor na próxima segunda-feira (12) traz as cidades de Montanha, Ibatiba e Anchieta no risco moderado. As demais em risco baixo. Também estamos liberando a partir do dia 23 eventos com 1 pessoa a cada 5M², limitando a 300 pessoas. pic.twitter.com/YhlolEpAqi — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 9, 2020

De acordo com o Governo do Estado, o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O Estado também se manteve sem nenhum município em risco alto, identificado pela cor vermelha, como no mapa vigente nesta semana. Os dados foram apresentados pelo governador Renato Casagrande (PSB), em pronunciamento na noite desta sexta-feira (9).

Apesar do tom de otimismo com a estabilização do número de mortes e da ocupação de leitos, o governador ressaltou a necessidade de a população continuar contribuindo para o controle e prevenção da doença. O chefe do Executivo estadual também pediu cautela aos capixabas no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Municípios classificados como de risco moderado: