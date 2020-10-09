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Pandemia

ES registra 3.640 mortes e mais de 138 mil casos de Covid-19

Dados do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde desta sexta-feira (9), mostram que em 24 horas foram registrados 769 novos casos e 12 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 16:59

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:59

Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19
Covid-19: dados sobre a doença no Espírito Santo são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Cottonbro/ Pexels
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.640 mortes e 138.099 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (9). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 769 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.492 registros da doença, seguida por Vitória (17.335), Serra (16.687) e Cariacica (12.525). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.478 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 127.643 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,6% e, até agora, 422.210 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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