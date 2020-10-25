Atual prefeito de Linhares, Guerino Zanon lidera as intenções de voto em todos os segmentos, mas se destaca entre eleitores mais velhos Crédito: Arte Geraldo Neto

Experiente na política e franco favorito na disputa pela Prefeitura de Linhares , Guerino Zanon (MDB) é o preferido entre os mais diversos perfis de eleitores da cidade. Mas é entre os mais velhos que o atual prefeito apresenta o melhor desempenho. Dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais, 69% afirmam que vão votar para reelegê-lo em novembro.

Your browser does not support the audio element. Favorito em Linhares, Guerino Zanon se destaca entre eleitores mais velhos

O percentual é parecido quando se considera a faixa de idade de 45 a 54 anos, a segunda mais velha do grupo de entrevistados. Nessa, ele é a opção de voto de 67%. Esse cenário é resultado da pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste domingo (25). No recorte geral, considerando todos os segmentos, o prefeito tem 57% das intenções de voto

Apesar de o atual prefeito ter a preferência maciça dos eleitores em todas as faixas etárias, ela cai para 51% quando se consideram os mais jovens, de 16 a 24 anos. É nesse grupo que o advogado Lucas Scaramussa (DC) tem seu melhor desempenho na disputa. Ele é citado por 18% dos entrevistados dessa idade.

INTENÇÃO DE VOTO POR FAIXA ETÁRIA

Scaramussa é professor universitário e mais conhecido pelo eleitor jovem da cidade. Ele foi secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais durante a gestão de Guerino, mas eles romperam e vão se enfrentar no pleito deste ano. O candidato aparece com 11% das intenções de voto, seguido pela ex-vice-prefeita e ex-deputada estadual Eliana Dadalto (Podemos), com 9%, e pelo deputado estadual Marcos Garcia (PV), com 8%.

O eleitorado em que Guerino Zanon se sai pior, mas ainda melhor que os outros candidatos, é exatamente onde Scaramussa e Marcos Garcia possuem melhor desempenho: jovens, de classe mais alta e com ensino superior. Já em relação a Eliana Dadalto, ela e o atual prefeito compartilham um perfil de eleitores semelhante, apesar de as intenções de voto de Guerino serem significativamente mais altas.

Guerino Zanon é um velho conhecido do eleitor de Linhares. Começou na vida pública na década de 90, atuando como secretário de Planejamento da prefeitura. Logo depois, se candidatou a prefeito, vencendo o primeiro pleito em 1996.

Além do atual mandato, Guerino já esteve no comando da cidade outras três vezes: 1997 a 2000; 2001 a 2004 e de 2009 a 2012. Não é de se estranhar que ele tenha, assim, o maior reconhecimento dos linharenses com idade mais avançada, que puderam acompanhar o trabalho dele em outras gestões.

Foi nas administrações passadas, inclusive, que o atual prefeito começou a firmar uma marca que o acompanha desde então: o desenvolvimento econômico da cidade, com atração de novas empresas e investimentos para o município. Esse legado já colocava o chefe do Executivo como favorito na disputa, antes mesmo das pesquisas de intenção na cidade, como mostrou o colunista Vitor Vogas.

Guerino também já foi secretário de Esportes e Lazer durante duas gestões do governo de Paulo Hartung (sem partido), com quem tem alinhamento histórico. A primeira delas entre 2005 e 2006, quando exercia o cargo de deputado estadual.

GUERINO SE SAI MELHOR EM CLASSES MAIS BAIXAS

O atual prefeito também apresenta uma ligeira preferência dos eleitores de classe mais baixa e com menor escolaridade em relação aos mais abastados e com curso superior.

Dos entrevistados que ganham até um salário mínimo, 58% disseram que vão votar em Guerino Zanon. Já entre os que declaram receber mais de dois salários, o chefe do Executivo municipal é a escolha de 54%.

O mesmo acontece em relação ao grau de instrução do eleitor: o desempenho de Guerino aumenta quanto menor a escolaridade de quem vai votar. Enquanto 55% dos entrevistados que cursaram ensino superior citaram o atual prefeito como opção de voto, 59% dos que possuem apenas o ensino fundamental também apontaram preferência por ele.

No quesito de escolaridade, Lucas Scaramussa e Marcos Garcia possuem 13% e 10% das intenções de voto, respectivamente. Já entre os eleitores de classe alta, cada um deles foi citado por 11%.

Eliana Dadalto, assim como Guerino, se sai melhor entre as classes mais baixas e menos escolarizadas. Ela é citada como opção de voto por 12% dos eleitores que ganham até um salário mínimo e 13% dos que cursaram até o ensino fundamental.

MARCOS GARCIA LIDERA ENTRE INSATISFEITOS COM ATUAL PREFEITO

Guerino é avaliado positivamente pela maioria dos eleitores de Linhares: 56% classificam a gestão dele como boa ou ótima. Ele é, obviamente, a opção de voto de oito a cada dez eleitores que se mostram satisfeitos com o atual governo na cidade.

Mas entre os descontentes, é o deputado estadual Marcos Garcia que lidera as intenções de voto. Ele foi citado por 29% dos eleitores que consideram a administração de Guerino ruim ou péssima. Na margem de erro, o parlamentar aparece empatado com Eliana Dadalto, que possui 24% da preferência desse grupo.

A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.

De uma maneira geral, como o (a) senhor (a) classifica a administração do prefeito Guerino Zanon? O (A) sr (a) acha que ela está sendo: