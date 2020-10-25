Favorito em Linhares, Guerino Zanon se destaca entre eleitores mais velhos
Pesquisa Ibope
Favorito em Linhares, Guerino Zanon se destaca entre eleitores mais velhos
O atual prefeito lidera as intenções de voto em todos os segmentos de eleitores, com melhor desempenho em grupos acima de 45 anos. Dos entrevistados que tem entre 45 e 54 anos, e 55 ou mais, ele atinge 67% e 69% das intenções de voto
Atual prefeito de Linhares, Guerino Zanon lidera as intenções de voto em todos os segmentos, mas se destaca entre eleitores mais velhosCrédito: Arte Geraldo Neto
Experiente na política e franco favorito na disputa pela Prefeitura de Linhares, Guerino Zanon (MDB) é o preferido entre os mais diversos perfis de eleitores da cidade. Mas é entre os mais velhos que o atual prefeito apresenta o melhor desempenho. Dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais, 69% afirmam que vão votar para reelegê-lo em novembro.
Favorito em Linhares, Guerino Zanon se destaca entre eleitores mais velhos
O percentual é parecido quando se considera a faixa de idade de 45 a 54 anos, a segunda mais velha do grupo de entrevistados. Nessa, ele é a opção de voto de 67%. Esse cenário é resultado da pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste domingo (25). No recorte geral, considerando todos os segmentos, o prefeito tem 57% das intenções de voto.
Apesar de o atual prefeito ter a preferência maciça dos eleitores em todas as faixas etárias, ela cai para 51% quando se consideram os mais jovens, de 16 a 24 anos. É nesse grupo que o advogado Lucas Scaramussa (DC) tem seu melhor desempenho na disputa. Ele é citado por 18% dos entrevistados dessa idade.
INTENÇÃO DE VOTO POR FAIXA ETÁRIA
Scaramussa é professor universitário e mais conhecido pelo eleitor jovem da cidade. Ele foi secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais durante a gestão de Guerino, mas eles romperam e vão se enfrentar no pleito deste ano. O candidato aparece com 11% das intenções de voto, seguido pela ex-vice-prefeita e ex-deputada estadual Eliana Dadalto (Podemos), com 9%, e pelo deputado estadual Marcos Garcia (PV), com 8%.
O eleitorado em que Guerino Zanon se sai pior, mas ainda melhor que os outros candidatos, é exatamente onde Scaramussa e Marcos Garcia possuem melhor desempenho: jovens, de classe mais alta e com ensino superior. Já em relação a Eliana Dadalto, ela e o atual prefeito compartilham um perfil de eleitores semelhante, apesar de as intenções de voto de Guerino serem significativamente mais altas.
Guerino Zanon é um velho conhecido do eleitor de Linhares. Começou na vida pública na década de 90, atuando como secretário de Planejamento da prefeitura. Logo depois, se candidatou a prefeito, vencendo o primeiro pleito em 1996.
Além do atual mandato, Guerino já esteve no comando da cidade outras três vezes: 1997 a 2000; 2001 a 2004 e de 2009 a 2012. Não é de se estranhar que ele tenha, assim, o maior reconhecimento dos linharenses com idade mais avançada, que puderam acompanhar o trabalho dele em outras gestões.
Foi nas administrações passadas, inclusive, que o atual prefeito começou a firmar uma marca que o acompanha desde então: o desenvolvimento econômico da cidade, com atração de novas empresas e investimentos para o município. Esse legado já colocava o chefe do Executivo como favorito na disputa, antes mesmo das pesquisas de intenção na cidade, como mostrou o colunista Vitor Vogas.
Guerino também já foi secretário de Esportes e Lazer durante duas gestões do governo de Paulo Hartung (sem partido), com quem tem alinhamento histórico. A primeira delas entre 2005 e 2006, quando exercia o cargo de deputado estadual.
GUERINO SE SAI MELHOR EM CLASSES MAIS BAIXAS
O atual prefeito também apresenta uma ligeira preferência dos eleitores de classe mais baixa e com menor escolaridade em relação aos mais abastados e com curso superior.
Dos entrevistados que ganham até um salário mínimo, 58% disseram que vão votar em Guerino Zanon. Já entre os que declaram receber mais de dois salários, o chefe do Executivo municipal é a escolha de 54%.
O mesmo acontece em relação ao grau de instrução do eleitor: o desempenho de Guerino aumenta quanto menor a escolaridade de quem vai votar. Enquanto 55% dos entrevistados que cursaram ensino superior citaram o atual prefeito como opção de voto, 59% dos que possuem apenas o ensino fundamental também apontaram preferência por ele.
No quesito de escolaridade, Lucas Scaramussa e Marcos Garcia possuem 13% e 10% das intenções de voto, respectivamente. Já entre os eleitores de classe alta, cada um deles foi citado por 11%.
Eliana Dadalto, assim como Guerino, se sai melhor entre as classes mais baixas e menos escolarizadas. Ela é citada como opção de voto por 12% dos eleitores que ganham até um salário mínimo e 13% dos que cursaram até o ensino fundamental.
MARCOS GARCIA LIDERA ENTRE INSATISFEITOS COM ATUAL PREFEITO
Guerino é avaliado positivamente pela maioria dos eleitores de Linhares: 56% classificam a gestão dele como boa ou ótima. Ele é, obviamente, a opção de voto de oito a cada dez eleitores que se mostram satisfeitos com o atual governo na cidade.
Mas entre os descontentes, é o deputado estadual Marcos Garcia que lidera as intenções de voto. Ele foi citado por 29% dos eleitores que consideram a administração de Guerino ruim ou péssima. Na margem de erro, o parlamentar aparece empatado com Eliana Dadalto, que possui 24% da preferência desse grupo.
A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.
De uma maneira geral, como o (a) senhor (a) classifica a administração do prefeito Guerino Zanon? O (A) sr (a) acha que ela está sendo:
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope em Linhares foi realizada entre os dias 23 e 24 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-02425/2020.