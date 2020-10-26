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Pesquisa Ibope

Saúde é a área com mais problemas em Linhares para 63% dos eleitores

Em pesquisa Ibope, até mesmo entre aqueles que avaliam positivamente a gestão do prefeito Guerino Zanon (MDB), a saúde é apontada como uma área problemática. Em seguida estão segurança pública (36%) e educação (22%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 18:30

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:30

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Linhares
A área da saúde foi a mais mencionada por eleitores de Linhares quando questionados sobre os principais problemas da cidade Crédito: Marcelo Franco
Na cidade mais populosa do Norte do Espírito Santo, é a saúde que preocupa a maioria dos eleitores. De acordo com pesquisa Ibope divulgada neste domingo (25), 63% dos entrevistados de Linhares veem nessa área a maior parte dos problemas. Em seguida, as reclamações recaem sobre segurança pública, com 36% das menções, e educação, com 25%. 
Esse resultado é um recorte da pesquisa de intenções de voto realizada no município a pedido da Rede Gazeta. Os eleitores puderam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das porcentagens ultrapassa 100%.
No recorte geral, Guerino aparece com 57% das intenções de voto em Linhares. A administração dele é vista como boa ou ótima por 56% e aprovada por 70% dos eleitores da cidade.
Desta lista de áreas em que as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade, por favor, diga qual é a área em que, na sua opinião, a população de Cachoeiro de Itapemirim está enfrentando os maiores problemas. (1º + 2º + 3º lugares):
A área de saúde é a principal queixa até mesmo entre aqueles que avaliam bem a gestão do prefeito de Linhares e favorito na disputa deste ano, Guerino Zanon (MDB). Para os eleitores que consideram a atual administração boa ou ótima, 57% apontam que os serviços de saúde concentram a maior parte dos problemas.
Esse percentual é maior entre os entrevistados que classificam a gestão como regular. A área foi citada por 73% deles. Outros 66% dos que consideram o governo municipal ruim ou péssimo também colocaram a saúde no topo das reclamações. 
Linhares chegou a liderar os índices da Covid-19 no interior do Estado. O bairro Interlagos, o maior da cidade, ocupou o primeiro lugar do ranking na quantidade de casos confirmados.
Durante o período de pico da pandemia, o município apresentou baixos índices de isolamento social e os casos chegaram a crescer quase 1.000% de maio para junho. Em agosto, a cidade que havia saído da classificação de risco alto para moderado de contaminação, de acordo com a matriz do governo estadual, retornou ao risco alto, acendendo alerta.
Até a noite de domingo, Linhares registrava 7.475 casos confirmados de Covid-19 e 135 mortes, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Fora da Grande Vitória, é a cidade com maior número de pessoas diagnosticadas com a doença. 

SAÚDE PREOCUPA MAIS MULHERES E ELEITORES COM MENOR ESCOLARIDADE

São as mulheres que se sentem mais afetadas pelos problemas de saúde na cidade. A área foi colocada no topo da lista de preocupação por 68% das entrevistadas. Já entre os homens, 58% deles apontaram a saúde como o setor que concentra os problemas mais graves de Linhares. 
As reclamações também são maiores no grupo de eleitores que têm escolaridade mais baixa. Dos que cursaram até o ensino fundamental, a saúde foi considerada como uma área problemática por 68%. Esse percentual cai entre os entrevistados com ensino superior: 61%.
Para os que cursaram uma faculdade, a preocupação com a violência tem destaque, apesar de ainda ser menor que com a saúde. A segurança pública foi citada por 43% das pessoas.

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São os eleitores de 25 a 34 anos que mais se queixam dos serviços de saúde. A área integra o topo da lista de problemas apontados por 75% dessa faixa etária. Nos extremos opostos, entre jovens de 16 a 24 anos e mais velhos, com 55 anos ou mais, a preocupação é menor e a saúde é citada por 56% de cada um desses grupos.  
Quando se analisa a renda familiar dos entrevistados, o menor percentual de reclamação com a saúde da cidade se encontra entre os mais abastados. Essa classe, geralmente, depende menos do serviço público.
Dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos, 61% disseram que a área concentra os problemas mais graves da cidade. Esse índice aumenta entre os de classe mais baixa: 65% entre os que recebem mais de um até dois salários e 64% entre os que têm renda inferior a um salário mínimo.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope em Linhares foi realizada entre os dias 23 e 24 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-02425/2020.

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