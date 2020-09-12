Jair Renan se reúne com Republicanos e não descarta entrar para política

Renan Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook

O filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan, 22, tem conversado com deputados do Republicanos, e a especulação é a de que deve ingressar na política pelas mãos do partido. Seus irmãos Flávio e Carlos já fazem parte da sigla.

Na sexta-feira (11), ele se encontrou com o deputado Julio Cesar (Republicanos-DF). Mas a conversa, diz o parlamentar, foi sobre um evento com a participação do filho do presidente. O deputado afirma que estudou o caso e a legislação não permite que o 04 estreie na política enquanto o pai estiver no Palácio do Planalto.

O parlamentar se refere à lei 64/1990, que diz que cônjuge e parentes do presidente da República (ou governador ou prefeito), "consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, são inelegíveis, a não ser em caso de reeleição (como nos casos dos outros filhos de Bolsonaro, o vereador Carlos, o deputado Eduardo e o senador Flávio).

Nesta sexta (11), Jair Renan respondeu "talvez" a um seguidor que perguntou se ele seguirá carreira na política.