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Filho 04

Jair Renan se reúne com Republicanos e não descarta entrar para política

Seus irmãos Flávio e Carlos já fazem parte da sigla. Ele seria o quarto filho do presidente a seguir carreira política.

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 16:09
Renan Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro
Renan Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook
O filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan, 22, tem conversado com deputados do Republicanos, e a especulação é a de que deve ingressar na política pelas mãos do partido. Seus irmãos Flávio e Carlos já fazem parte da sigla.
Na sexta-feira (11), ele se encontrou com o deputado Julio Cesar (Republicanos-DF). Mas a conversa, diz o parlamentar, foi sobre um evento com a participação do filho do presidente. O deputado afirma que estudou o caso e a legislação não permite que o 04 estreie na política enquanto o pai estiver no Palácio do Planalto.
O parlamentar se refere à lei 64/1990, que diz que cônjuge e parentes do presidente da República (ou governador ou prefeito), "consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, são inelegíveis, a não ser em caso de reeleição (como nos casos dos outros filhos de Bolsonaro, o vereador Carlos, o deputado Eduardo e o senador Flávio).

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Nesta sexta (11), Jair Renan respondeu "talvez" a um seguidor que perguntou se ele seguirá carreira na política.
Em 31 de agosto, ele teve reunião com o secretário especial de Cultura, Mário Frias, para falar sobre e-sports, tema ao qual dedica boa parte de suas publicações nas redes sociais.

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