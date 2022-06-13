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Grávida, Fernanda Vasconcellos diz estar 'morrendo de vontade de trabalhar'

Apesar da saudade de atuar, atriz diz que 'carinha' do filho pode atrasar planos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 16:36

Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez
Fernanda Vasconcellos - Reprodução Crédito: Reprodução/Instagram/@fevasconcellos
Desde 2005, quando passou por "Malhação" (Globo), a atriz Fernanda Vasconcellos emendou um trabalho atrás do outro. Novelas, séries e participações que se seguiram até 2016. Hoje, sua vida está em outro ritmo. Primeiro, ela mesma se afastou das novelas; depois veio a pandemia lhe tirando de outros projetos, e agora é a vez de priorizar a vida pessoal.
Aos 37 anos, a atriz está à espera do seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis, 44. Ela, que anunciou a gravidez em fevereiro, não revela para quanto está prevista a chegada do bebê, mas já se sabe que é um menino. Depois do parto, o retorno ao trabalho ainda é incerto, mas não deve demorar muito. "Estou morrendo de vontade de trabalhar, eu adoro", afirma.
Ela, no entanto, pondera rapidamente: "Vou esperar para ver, com esse movimento de respeitar o que estou sentindo. Quando ficamos grávidas, abrimos mão das certezas", afirma a atriz, cuja última novela foi "Haja Coração" (Globo, 2016). "Quando eu vir essa carinha quando nascer, talvez eu não consiga [sair para trabalhar] nos primeiros seis meses", completa.
A vida profissional de Fernanda Vasconcellos já estava em transformação antes da gravidez. Ela mesma afirma que se afastou das novelas após "Haja Coração" no desejo de expandir suas produções e encontrar novos caminhos. "Queria transitar pela série, pelo cinema", conta ela, que chegou a fazer o sucesso "Coisa Mais Linda" (Netflix) entre os anos de 2019 e 2020.
"Eu estava muito feliz, fazendo muitas coisas diferentes e aí veio a pandemia". Vasconcellos diz que, desde março de 2020, ainda não se sente confortável para ir a aglomerações e que, durante a pandemia, chegou a recusar convites para novelas e outros trabalhos. "Comecei a me questionar se não era hora de priorizar minha família, de ter um filho. Não foi uma escolha, mas essas questões ficaram em mim."
Mesmo com Vasconcellos afastada da telinha, os fãs puderam vê-la na reprise de "A Vida da Gente" (Globo, 2011) durante o período de suspensão das produções inéditas. E um filme já está engatilhado para chegar às telonas. "Antes de Acontecer" é um suspense, em que ela forma casal com Rodrigo Lombardi. O projeto foi desenvolvido com protocolos de segurança contra a Covid-19 e ainda não tem data de lançamento.
"Sentia que precisava esperar para voltar às novelas, porque são nove meses gravando, como uma gestação", afirma ela sobre o porquê de priorizar o filme durante a pandemia. "E eu acabei engravidando no final da produção, nas últimas semanas", completa ela, que agora quer colocar em prática o instinto maternal já mostrado nas novelas. "Tenho uma coisa de querer cuidar e proteger", afirma.

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