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João Gomes expõe suposto affair com Maisa, que se chateia: 'Inverdades'

Cantor marcou apresentadora em música romântica; ela cita pressão para namorar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 09:58

João Gomes homenageia Maisa com música romântica
João Gomes homenageia Maisa com música romântica Crédito: Montagem
A atriz e apresentadora Maisa Silva, 20, está chateada com o que ela chamou de pressão para que namore alguém e o assuma para todo o Brasil. Por isso, fez um longo desabafo em suas redes sociais pedindo respeito das pessoas.
Tudo começou, porém, depois de o cantor João Gomes, 19, cantar uma música romântica em um show e marcar com direito a coraçõezinhos Maisa nos Stories. A partir disso, fãs começaram a levantar as suspeitas de que há um namoro entre os dois. Maisa disse que está solteira há sete meses e que tudo não passa de inverdades.
"Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei. Nunca foi do meu feitio usar disso para buzz [fama]. E eu jamais faria", começou.
"Estou aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros para mim e tudo bem! Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades. Não tenho nada para esconder de ninguém e não aceito que coloquem inverdades na minha boca", disparou.
Maisa ainda disse que o dia em que estiver num relacionamento contará ao público caso a pessoa que esteja com ela assim deseje. "Lembrem-se de que eu posso falar por mim e dizer o que é verdade e o que não é", disse.
Ela ainda disse ser "difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores" e escreveu que "meu trabalho sempre repercutiu mais do que minha vida pessoal e que seja sempre assim".
Recentemente, João cantou mais uma vez a música "Dengo" e ainda usou uma camiseta com o rosto de Maisa quando era criança. E ela respondeu: "Eu amo. Uma das maiores. Hit de milhões".

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