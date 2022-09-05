Pólipo endometrial: sangramento anormal pode ser sintoma

Pólipo Endometrial é o crescimento de uma espécie de verruga na parte interna do útero Crédito: Shutterstock

Pólipo Endometrial é o crescimento de uma espécie de verruga na parte interna do útero (endométrio). O pólipo é benigno, porém pode causar preocupações à mulher por conta de seus sintomas, especialmente naquelas acima de 60 anos e, sem acompanhamento médico adequado, pode se transformar em um enorme problema de saúde.

“Mulheres com alterações hormonais, com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e que usam estrogênio por longos períodos possuem risco maior de desenvolver pólipos endometriais”, explica o ginecologista e membro da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE), Marcos Tcherniakovsky.

O médico conta que a doença tem uma prevalência na população geral que pode chegar a 35%, duas vezes mais frequente na pós-menopausa do que em mulheres no período menstrual. "Pode estar associado, muitas vezes, a situações como obesidade, hipertensão e idade mais avançada. Nesses aspectos, a gente precisa ter um cuidado maior". Apesar dele ser menos comum na pré-menopausa, é encontrado de 10 a 40% das mulheres que sofrem por algum tipo de sangramento irregular.

O médico destaca que, caso a mulher tenha um sangramento maior, ela pode ter cólica. O sangramento está muito ligado à dor. Se ela tem cinco ou seis dias de menstruação, o dia que sangrar mais, provavelmente, será o que terá mais cólica.

Veja alguns dos sintomas

Sangramentos irregulares: atenção quando a mulher tem sangramentos irregulares no período chamado de menacma -, ápice dos ciclos menstruais, antes de entrar na menopausa. Aumento de fluxo nos dias da menstruação, comparados ao que ela tinha, ou um sangramento fora do período menstrual, são sintomas de se ter um pólipo





Sangramentos na pós- menopausa: se a mulher entrou na menopausa, não tem mais estímulo hormonal, ovário dela não funciona mais e ela sangra depois dessa situação, uma das causas é o pólipo endometrial.





se a mulher entrou na menopausa, não tem mais estímulo hormonal, ovário dela não funciona mais e ela sangra depois dessa situação, uma das causas é o pólipo endometrial. Pesquisa de infertilidade: existem trabalhos na literatura, mostrando que o pólipo pode ser um fator de infertilidade em uma mulher. Então, sempre que tem uma história de dificuldade de se engravidar, o médico tem que pesquisar e afastar se ela tem um pólipo ou não dentro da cavidade uterina.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico precoce é fundamental para evitar prejuízos à saúde, já que muitas mulheres não apresentam sintomas e, neste caso, são as consultas e exames de rotina que apontarão a existência do problema.

A confirmação do diagnóstico é feita por meio da vídeo-histeroscopia diagnóstica, uma câmera que entra por dentro da cavidade uterina para identificar o pólipo. Durante o exame, havendo a possibilidade e necessidade, o pólipo já pode ser retirado. Mas, normalmente, realizamos a retirada com um procedimento extremamente tranquilo, a paciente recebe alta hospitalar no mesmo dia