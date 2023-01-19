Cabelo no verão: 7 cuidados para cuidar dos fios na praia e em casa

O verão chegou! E, com ele, muitas atividades ao ar livre, como passeios, banhos de mar e piscina. Mas, mesmo quem não está de férias nesse período, acaba sofrendo com os efeitos do sol sobre a pele, e, também, dos cabelos. A combinação sol, mar e cloro pode prejudicar a saúde dos cabelos, caso não sejam tomados os devidos cuidados para enfrentar a estação mais aguardada do ano.
A tricologista Cristal Bastos explica que assim como a pele, os cabelos também sofrem com a ação do sol. “Os cuidados com os cabelos devem ser durante todo o ano, mas no verão são imprescindíveis para manter a saúde dos fios”, diz.
A profissional dá dicas de cuidados com as madeixas em casa, na praia e na piscina para evitar cabelos ásperos, sem brilho, frágeis e quebradiços. Confira.
CUIDADOS EM CASA
- Hidratação semanal: manter os fios hidratados ajuda na proteção contra os desgastes causados pelo sol e pela água do mar. Ela é fundamental para devolver a umidade aos fios e pode ser feita uma vez por semana. É interessante investir em produtos naturais, com óleos essenciais e vegetais, que protegem e tratam as madeixas, com componentes hidratantes.
- Evite banhos muito quentes: a água quente prejudica tanto a haste capilar como o couro cabeludo. No couro cabeludo, causa ressecamento com consequente produção de oleosidade com efeito rebote, ou seja, mais oleosidade. Nos fios, a água quente abre as cutículas levando a perda de brilho e ao ressecamento extremo.
- Não lavar os fios mais de uma vez por dia: nesta época é comum lavar os cabelos mais de uma vez ao dia, mas não é o correto: não há tempo suficiente para o couro cabeludo secar antes da próxima lavagem, e a umidade pode gerar ou agravar quadros de dermatite e até infecções por fungos. Se for o caso, recorra ao uso do secador com uma temperatura amena.
- Usar matizadores: para evitar o efeito “cabelo verde”, por conta da ação química do cloro da piscina, as loiras devem usar produtos próprios de proteção e xampus matizadores ou antirresíduos (porém, uma vez por semana, nunca mais do que isso).
NA PRAIA OU NA PISCINA
- Filtro solar: a radiação solar resseca e fragiliza as madeixas e altera a cor dos cabelos. Por isso, é importante investir em produtos com filtro solar.
- Proteja o couro cabeludo: ficar muito tempo no sol, mesmo que se tenha usado produto com filtro solar, pode prejudicar a saúde do couro cabeludo. A melhor maneira de reforçar a proteção é adotar barreiras contra a luz, apostando em chapéus de aba larga, bonés, lenços e se protegendo embaixo do guarda-sol.
- Tire o sal e cloro dos cabelos: não deixe o cabelo secar com água do mar ou da piscina. O cloro danifica a cutícula, tornando o cabelo quebradiço, e o sal da água do mar resseca. A dica é sempre lavar o cabelo com água do chuveiro ou com água mineral após um mergulho.
VEJA 16 PRODUTOS PARA CUIDAR DOS CABELOS
- Explosão de Queratina, da Beleza Natural. Tem sua formulação rica em queratina vegetal, obtida das proteínas hidrolisadas do trigo, soja, arroz, milho e outros cereais. O produto reconstrói e fortalece os cabelos cacheados, crespos e ondulados, promovendo a reposição de massa, efeito antiquebra e sem rigidez. Preço: R$ 34,90
- Condicionador Monange Detoxterapia. Com ingredientes naturais, ele nutre, equilibra a oleosidade e suaviza as agressões externas, desintoxicando os fios. Além disso, o produto é livre de silicone e parabenos e deixa dos cabelos sem sal. Preço: R$ 10,70
- Cachos Longos dos Sonhos Creme Milagroso 3 em 1, da L’Oréal Paris Elseve. Com poderoso coquetel que contém ácido hialurônico e óleo de rícino, sua fórmula trata e sela os fios, para uma transformação visível, preenchendo com nutrição profunda até as pontas, salvando os últimos 3 centímetros dos cachos. Preço: R$ 27,90
- Proteína 3 em 1 “Lola vai à Praia”, da Lola Cosmetics. Repõe a proteína do córtex capilar e restaura a fibra de dentro para fora, com proteção térmica, ação antiquebra e selamento de cutícula. Pode ser usada como bálsamo noturno, pré-sol e leave-in. Preço: R$ 74,90
- Máscara Soul Color, da Braé Hair Care. Máscara hidratante e nutritiva, desenvolvida especialmente para cabelos coloridos ou com mechas, sela as cutículas evitando que os fios percam os pigmentos depositados no interior da fibra proporcionando maior durabilidade da cor. Preço: R$ 129,90
- Booster 3X1 Cassis Reviv, da Ruby Rose. O mix de vitamina E, óleo de Argan, óleo de chá verde, óleo de Jojoba, ômega 3,6,7 e 9 e óleo de abacate contribui para a redução do frizz, hidratação e recuperação dos fios mal tratados pelo sol. Preço: R$ 48,01
- Máscara Capilar Nutritiva Maracujá, da L'Occitane au Brésil. Com textura de manteiga, ajuda na definição dos cachos e reduz a formação de frizz. Além disso, penetra profundamente nos fios e revitaliza cabelos quebradiços e porosos, deixando-os com muito brilho. Preço: R$ 69,90
- Máscara Matizadora Lilac Blonde, da Amend. Máscara com pigmentos que matizam cabelos louros (descoloridos ou coloridos) realçando reflexos da cor lilás. Os ingredientes ativos auxiliam na recuperação dos cabelos, nutrindo e hidratando intensamente a fibra dos cabelos fragilizados. Prolonga o brilho, preserva a cor e contém filtro solar. Preço: R$ 48,00
- Mega condicionador cabelos danificados SOS Instant, da Alfaparf Milano Professional. Com efeito reparador para cabelos danificados, a base de extrato de sementes de moringa tem ação condicionante e óleos vegetais de coco, abacate, argan, girassol e linhaça, que auxiliam no brilho e reparação. Por R$ 24,00
- Protetor Térmico Antifrizz, da Tresemmé. Conta com filtro UV para proteger os fios da exposição solar. Temos para todos os tipos de cabelos e finalidades, como definir, hidratar e para cachos e cabelos crespos. Preço: R$ 15,99
- Treatment Blondage High Bright (Pré-shampoo), da Redken. Ele prepara o cabelo para a lavagem através de agentes quelantes que removem toxinas, minerais e impurezas que ofuscam o brilho dos fios loiros. Sua fórmula enriquecida com vitamina C, possui ação antioxidante que promove a restauração da vitalidade dos fios. Preço: R$ 179,00
- Shampoo Matizador, da Skala Cosméticos. Formulado para neutralizar e prevenir o indesejável efeito amarelado nos fios loiros, descoloridos, grisalhos ou com mechas, deixando-os com a cor ideal. Contém Ácido Hialurônico, ativo que hidrata, preenche as áreas danificadas e proporciona vitalidade. Preço: R$ 10,68
- ‘Invigo Sun’ – Leave-in, da Wella Professionals. Possui fórmula rica em óleos de damasco e sun blend, que além de limpar com eficácia, também hidrata os fios contra a exposição ao sol, água do mar e cloro da piscina. Preço: R$ 133,00
- Leite Multifuncional, da Cristal Clínica capilar. Com óleo de coco, aloe vera, vitamina E, óleo essencial de ylan ylang com proteção UV, ele confere hidratação intensa para os cabelos. Pode ser usado como finalizador, para proteger e hidratar as madeixas. Preço: R$ 95,00
- Máscara de Hidronutrição, da Salva Meu Cabelo. Elaborada com microesferas de vitaminas, proteína do colágeno, que possui ação reparadora e redutora de porosidade, pantenol, ômega plus e óleo de semente de linho, com propriedades nutritivas. Facilita o desembarace e proporciona cabelos macios, sedosos, maleáveis e com brilho intenso. Preço: R$ 94,99
- Sérum Cicanuit, da Kérastase. Sérum de tratamento noturno é ideal para cabelos loiros ou descoloridos que precisam de reconstrução intensa da fibra. Sua fórmula em textura creme-gel combina o poderoso Ácido Hialurônico com Flor de Edeweiss e age enquanto você dorme para recuperar a saúde dos fios sensibilizados, proporcionando nutrição intensa e mais resistência para reduzir a quebra. Preço: R$ 399,00