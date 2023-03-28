Agachamento: 5 motivos para incluir o exercício na rotina

Agachamento: o peso do próprio corpo é suficiente para sentir os resultados Crédito: Shutterstock

O agachamento é um dos exercícios mais completos da musculação. Além de trabalhar todos os grandes músculos da parte inferior do corpo, ele também ajuda a desenvolver habilidades motoras, tornando um excelente exercício para o desenvolvimento dos membros inferiores. Quadríceps, glúteo, panturrilha, quadril, lombar e abdômen são beneficiados.

O movimento, onde o único equipamento necessário é o peso corporal, estimula a flexibilidade e o equilíbrio. "O treinamento desenvolve vários aspectos da consciência corporal. Desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e o da força, do equilíbrio, da resistência, da coordenação, da flexibilidade e da velocidade", explica o educador físico Franklin de Aguiar Soares.

Além de simples, um dos principais diferenciais é que o exercício pode ser feito em qualquer espaço físico, desde um ambiente em casa até em parques, por exemplo. O peso do próprio corpo é suficiente para sentir os resultados. "Tanto para iniciantes como para as pessoas mais avançadas, existem variáveis no treinamento, que podem deixar o treino bem exaustivo, usando somente o peso do corpo. Um exemplo é o agachamento livre, quando você pode aumentar o tempo de tensão do músculo executando de forma controlada (lenta) ou aumentar o número de repetições e séries, tudo dependendo do objetivo", conta Franklin de Aguiar Soares.

COMO FAZER O AGACHAMENTO DO JEITO CERTO?

Para não ocorrer problemas, é preciso atenção no posicionamento da coluna vertebral, dos joelhos em valgo dinâmico (em formato X) e o excesso de carga. "Apesar de ser um movimento básico, devemos prestar bastante atenção nesses pontos, principalmente os indivíduos não treinados", diz o professor. Entre os erros mais comuns que as pessoas cometem, estão olhar para baixo durante a execução, prender por muito tempo a respiração, colocar os joelhos apontando para dentro e a retroversão pélvica acentuada (quando o bumbum fica voltado mais para dentro).

Para o professor Bruno Grein, da academia UPX Sports, além do fortalecimento muscular, o agachamento traz outros benefícios. “Esse exercício estimula alguns hormônios, fortalece o corpo todo e contribui para melhorar a postura, a flexibilidade e o equilíbrio”, comenta.

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